Na quarta-feira, 10 de dezembro, o bairro Rio Branco, em Brusque, foi cenário de uma mobilização inspirada pelo espírito de Natal, protagonizada pelas turmas do Centro Municipal de Educação Infantil Rio Branco (Cmei Rio Branco) e por sua equipe de educadores.

Ao longo do dia, cerca de 300 crianças seguiram em direção à Casa Atlântica, patrimônio centenário restaurado pela Toalhas Atlântica, em uma caminhada marcada por alegria e expectativa.

O imóvel integra o conjunto histórico mantido pela Toalhas Atlântica, empresa pertencente à família Ogliari, com atuação consolidada nos segmentos de tecelagem, tinturaria e fiação.

A restauração preservou as características originais da edificação, ao mesmo tempo em que devolveu um espaço de relevância cultural para Brusque e região.

A atividade foi conduzida em grupos organizados entre os períodos da manhã e da tarde.

Programação de Natal segura

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) acompanhou todo o percurso, garantindo segurança no deslocamento, que caminharam os poucos metros que separam a unidade escolar da Casa Atlântica.

O trajeto, realizado de forma coordenada por professores e pela direção, ocorreu sob clima de expectativa, reforçado pelo som do sino do Papai Noel que se projetava pela vizinhança.

Ambiente de Natal

Ao chegar ao local, cada grupo encontrou uma ambientação preparada com atenção aos detalhes, incluindo presépio, músicas e enfeites natalinos.

O Papai Noel interagiu com as turmas, posou para fotografias e entregou presentes, gerando momentos de forte impacto emocional.

Além da programação festiva, as crianças tiveram contato com elementos da história da Casa Atlântica e puderam observar o jardim preservado, o que ampliou o caráter educativo da visita.

Patrimônio e comunidade

Nesse contexto, a iniciativa reforçou o vínculo entre o patrimônio local e a comunidade, evidenciando a importância cultural da Casa Atlântica para Brusque e região.

A organização logística, somada ao acompanhamento da Guarda Municipal, garantiu o bom andamento das atividades.

Ao retornarem à creche, as crianças demonstraram entusiasmo ao compartilhar a experiência com colegas e educadores.

Natal em belas fotos

Após os anúncios no fim desta edição, está disponível uma galeria especial de imagens.

Ela registra os principais momentos da visita, entre eles a interação das turmas com o Papai Noel e os detalhes da decoração natalina preparada no espaço histórico.

A seleção de fotografias, pois, oferece um panorama visual sensível e objetivo.

Cada registro, pois, traduz a alegria das crianças e a atmosfera única vivida na Casa Atlântica durante a programação.

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

