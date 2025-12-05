O período de Natal costuma ganhar contornos especiais na rua Vitório Demarche, 113, no bairro Santa Rita, em Brusque, à medida que dezembro avança — marcado por uma tradição que há 27 anos transforma um jardim em ponto de referência na cidade.

Nesse ambiente, o legado se reafirma a cada ano, impulsionado por um espaço que, nesta época, assume papel afetivo para moradores e transeuntes.

Com efeito, o espaço ganha vida diante de um presépio ecológico cuidadosamente elaborado, iluminado por luzes coloridas que despertam encantamento.

O protagonista da decoração

O responsável pela montagem é Paulo Demarche, de 86 anos, cuja dedicação então elevou um gesto simples à condição de patrimônio afetivo capaz de emocionar gerações.

Além de ser o guardião desse cenário natalino, Paulo é jardineiro e continua exercendo sua profissão com entusiasmo.

Ao longo da vida também atuou como colaborador em empresas têxteis da cidade, atividade da qual hoje está aposentado, mas que marcou sua trajetória profissional.

Natal na infância

Nesse contexto, as raízes simbólicas da relação de Paulo com o Natal remontam à infância. Naquele período, surgiram experiências que moldaram sua ligação com a data.

Nesse contexto, ele cresceu celebrando a época sob um pinheiro natural plantado no quintal da família e vivenciou tradições que despertaram seu apreço pelas manifestações natalinas.

As primeiras peças daquele tempo eram modestas, posicionadas com o cuidado de quem via na pequena montagem um gesto de celebração.

Contudo, tratava-se apenas de vivências iniciais, e não do presépio atual, que começaria bem mais tarde.

Natal na adolescência

Ademais, a relação de Paulo com o espírito natalino se intensificou ao longo da adolescência.

Aos 13 anos, caracterizava-se de Pelznickel — figura que representava o Papai Noel da época — e percorria as ruas distribuindo balas para as crianças.

Posteriormente, integrou o Terno de Reis e o Boi de Mamão, preservando tradições presentes na identidade cultural de Brusque e região.

Natal da fase adulta

Mais tarde, essas vivências ganhariam novas formas. Ao lado da filha Schirlei — ela vestida de palhaço e ele como Papai Noel —, subia na carroceria de um caminhão que circulava pela cidade entregando balas.

Também atendia pedidos para entregar presentes na véspera de Natal e visitava casas de idosos e creches, sempre levando pequenos gestos de gentileza.

Início do presépio

Sobretudo, foi somente em 1998 que a tradição atual tomou forma, pois naquele ano, Paulo iniciou a montagem do presépio no jardim da família, mantida a cada período natalino de maneira ininterrupta há 27 anos.

Desde então, a decoração evoluiu gradualmente e se tornou parte do cotidiano do bairro. Cada detalhe, pois, é preparado com paciência e atenção minuciosa.

A iniciativa, antes restrita ao entorno, chamou atenção até da imprensa, consolidando a decoração como referência local.

Hoje, as luzes que iluminam o jardim são ponto de encontro para moradores e visitantes que apreciam o presépio ecológico integrado à vegetação do quintal.

A visualização é feita a partir da calçada, já que não há acesso ao espaço interno.

Trata-se de uma obra construída com sensibilidade e respeito ao ambiente, em que cada peça dialoga com o cenário natural.

O natal iluminado

Em 2025, as luzes foram acesas em 29 de novembro e permanecerão até 28 de dezembro, sempre a partir das 19h30, quando o jardim revela todo o esmero dedicado ao trabalho.

Por fim, a tradição que floresce no presépio do senhor Paulo não se limita à ornamentação natalina.

Representa, pois, valores transmitidos ao longo das gerações, reforça laços familiares e demonstra como um gesto simples pode se transformar em memória coletiva.

As belas fotos

