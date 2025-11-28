Natal em Guabiruba e show com churrasco: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou seis programações que acontecem entre esta sexta-feira, 28, e domingo, 30.

1. Festival Delícias de Natal

O Festival Delícias de Natal acontece neste sábado e domingo em Guabiruba, como parte da programação oficial do Natal Mágico 2025. A edição deste ano reúne apresentações culturais, feira gastronômica e várias atrações. A estrutura do evento será montada em frente à prefeitura, com funcionamento estendido, espaços para alimentação e programação gratuita. A abertura é às 15h de sábado e o encerramento às 16h de domingo.

2. Desfile Natal Mágico

O desfile “Natal Mágico de Guabiruba” também integra a programação do Festival Delícias de Natal. A atração está marcada para iniciar às 19h. A promessa é de muitas luzes, muita alegria e espírito natalino pelas ruas de Guabiruba. O desfile vai percorrer a rua Brusque e contar com a participação de sociedades, grupos culturais, associações e artistas locais.

3. Churras Show

No sábado, a partir das 16h, a Arena Multiuso Prefeito Francisco Hostins, em Gaspar, será palco do Churras Show, e contará com a presença da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. O evento é organizado pela empresa Barbieri Shows e Eventos. Os ingressos estão disponíveis de forma on-line. Os ingressos custam a partir de R$ 60, mas também há opção de meia-entrada.

4. Baile do Hawaii

O Baile do Hawaii acontece neste sábado na Sociedade Angelina. O evento inicia a partir das 20h. Os ingressos estão disponíveis pelo site aquitemingressos.com.br. Haverá pagode com Nandin, sertanejo com a dupla Téo e Felipe e muita música também com o DJ Marcel Coelho. O evento é realizado em parceria com o Container Bar.

5. Feira do Pequeno Empreendedor

Neste sábado, a partir das 8h30, acontece a segunda edição da Feira do Pequeno Empreendedor na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque. A feira é focada no empreendedorismo infantil e contará com produções elaboradas pelas crianças da rede municipal de ensino do município. A feira conta com a participação de 22 educadores da rede municipal de educação de Brusque, que atuam na educação infantil e nos anos iniciais.

6. Fim de semana no Passeio Beira Rio

O fim de semana no Passeio Beira Rio será cheio de atrações. No sábado, o dia inicia com um aulão de yoga, das 8h30 às 9h30. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 9 9175-7792. O sábado também terá feirinha de adoção da ONG Vidaa, das 8h30 às 12h. Já no domingo, haverá exposição de carros antigos com o Brusque Car Club, das 9h às 12h. Depois, o DJ Vinil Damian comanda o som no Passeio até às 14h.