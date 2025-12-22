Quando as luzes se acendem e as noites de dezembro ganham novos contornos, um endereço em Nova Trento passa a concentrar olhares, emoções e encontros que traduzem o verdadeiro sentido do Natal.

No bairro Trinta Réis, a residência decorada por Pedro Leite e Dolores Girola Leite tornou-se então referência para moradores e visitantes, unindo beleza, acolhimento e solidariedade.

Desde 2017, o casal dedica tempo e cuidado para transformar a área externa da residência em um cenário natalino que reúne milhares de luzes, árvores ornamentadas e detalhes que valorizam fé e união familiar.

Natal de multidões

Ao longo dessa trajetória, milhares de pessoas de diferentes cidades catarinenses e até de fora do estado já passaram pelo local, consolidando o ambiente como uma atração espontânea do Natal neotrentino.

Somente nesta edição de 2025, pois, o volume de visitantes vem surpreendendo, com fluxo intenso registrado desde os primeiros dias de abertura.

Nesse contexto, cada edição reforça a proposta de oferecer a todos um espaço de convivência, capaz de emocionar adultos e encantar crianças.

Natal de união

Com efeito, a movimentação no local envolve pessoas de todas as idades e origens, atraídas pela proposta de acolhimento e pela beleza da decoração.

Entre aqueles que já passaram pela residência nesta atual edição, estão o empresário Luciano Hang, o músico Bruninho Scandalous, conhecido como o Gaiteiro do Ratinho, além de Gustavo e Lauro, do antigo canal Indavírus.

O acolhimento dos protagonistas

Sobretudo, o que marca quem chega é a recepção atenciosa e a simpatia de Pedro e Dolores, sempre presentes para acolher cada família.

A decoração não tem finalidade comercial e nasce do desejo de compartilhar bons momentos, reforçando valores que se mantêm vivos mesmo em tempos de rotina acelerada.

Superação, persistência e memórias

A história do projeto também carrega memória e superação. Em 2019, a família enfrentou a perda de Indiamara Leite Battisti, filha do casal, muito querida na comunidade.

Desde então, o Natal ganhou novo significado, tornando-se também uma forma de homenagem e de transformar a saudade em acolhimento e presença.

Essa trajetória teve início ainda em 1998, quando Pedro percorria as ruas da cidade como Papai Noel, levando doações e alegria às famílias.

Com o passar do tempo, por questões de segurança, a iniciativa itinerante foi então encerrada.

Assim, a própria casa passou a ser o ponto fixo de celebração, mantendo viva a essência de solidariedade.

A decoração segue aberta ao público durante as noites até o dia 4 de janeiro, oferecendo mais uma oportunidade para vivenciar esse encontro marcado por luzes e cordialidade.

As belas fotos

Após os anúncios no fim desta edição, uma galeria de fotos então ilustra com clareza aquilo que as palavras escritas não conseguem traduzir em plenitude.

Por meio das imagens, revela-se o encanto que faz da casa de Pedro e Dolores um dos endereços mais especiais do Natal em Nova Trento.

Galeria após o apoio comercial

Decoração de Natal em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

