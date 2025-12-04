Natal Encantado tem programação gratuita para famílias em Brusque nesta sexta-feira

A abertura oficial do Fim de Ano Encantado será nesta sexta-feira, 5, na Praça Barão de Schneeburg, a partir das 20h. A programação inclui o acendimento das luzes de Natal e a chegada do Papai Noel e sua turma, que promete animar as famílias, especialmente as crianças.

Todas as atividades são gratuitas. Na praça, os visitantes poderão conhecer o escritório do Papai Noel, onde haverá distribuição de balas, além da tradicional máquina de neve, que será ligada durante a programação.

A diretora-geral de Turismo, Juliana da Silva, convida toda a comunidade a participar. “Estamos muito felizes em abrir oficialmente a programação de fim de ano de Brusque. Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias, as crianças e todos que desejam viver esse clima especial de Natal. Venham para a praça, participem das atividades e sintam a magia que preparamos para vocês.”

Ainda na sexta-feira, às 19h30, a Arena Brusque recebe o Jogo Solidário entre Abel Moda Vôlei e Realizar Inter Santos. A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo novo ou em bom estado, que posteriormente será destinado ao projeto Docinhos Solidários, de Brusque.

A programação do Fim de Ano Encantado segue até 31 de dezembro, quando haverá a comemoração de Réveillon, com queima de fogos e apresentações artísticas.

Confira a agenda deste final de semana:

Sexta, 5:

19h30 – Vôlei Solidário – Arena Brusque;

20h15 – Abertura oficial do Natal,

20h30 – Chegada do Papai Noel e sua turma.

Sábado 6:

10h – Natal da CDL, na Praça Barão de Schneeburg;

16h – Recital de Música e Arte no salão da Igreja São Judas Tadeu;

17h30 – Chegada do Papai Noel na praça,

20h30 – Orquestra Assembleia de Deus,

Domingo, 7:

17h30 – Chegada do Papai Noel na Praça Barão,

20h – Apresentação de Tatiane Kruger Niebuhr (Studio Vivavoz).

Leia também:

1. Catarinense se torna a bilionária mais jovem do mundo com fortuna construída do zero

2. Filme de ação Soldado de Chumbo chega aos cinemas de Brusque

3. Hospital Azambuja apresenta propostas de ampliação e novos projetos em reunião na Acibr

4. VÍDEO – Motociclista tenta ultrapassagem e colide com caminhonete no Limeira, em Brusque

5. Polícia Militar prende dez pessoas após briga entre torcedores do Santos e Internacional, em Itapema



Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

