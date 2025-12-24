Natal Iluminado: relembre quando moradores de Guabiruba faziam cidade brilhar com decorações para concurso

Há alguns anos, moradores de Guabiruba se empenhavam na decoração de Natal de suas casas para participar do concurso WeihnachtsLichter – Natal Iluminado. Os piscas-piscas preenchiam fachadas, jardins e varandas e transformavam a cidade em um cenário festivo.

A primeira edição aconteceu em 2016 e foi organizada pela Associação Visite Guabiruba (Avigua), em parceria com a prefeitura e estabelecimentos comerciais. Naquele ano, houve dez residências inscritas, mas a organização percebeu que mais de 230 casas estavam iluminadas. A participação popular também fortaleceu o comércio, com o aumento da venda de itens natalinos.

O principal objetivo do WeihnachtsLichter era resgatar uma tradição forte da década de 1990, quando moradores decoravam suas casas com muitas luzes e acabavam atraindo visitantes de outras cidades, que iam ao município apenas para passear e admirar as fachadas.

Na época, a pesquisadora e atual reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, era presidente da Avigua. Ela foi uma das idealizadoras do Natal Iluminado e conta que a ação resgatava o espírito natalino e aproximava os vizinhos.

“Com o tempo, esse costume foi se perdendo, e quisemos reativá-lo: estimular as famílias a acender as luzes de Natal, fortalecer o espírito natalino nos bairros, aproximar vizinhos, movimentar o comércio local e reforçar a imagem de Guabiruba como cidade de Natal dentro do Natal Mágico”, afirma.

O concurso foi realizado em 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2023. O maior número de participantes foi em 2018, com 39 casas inscritas.

“Um momento de conversa e acolhimento”

Rosemari lembra que o concurso proporcionou várias recordações marcantes, mas uma das que mais a emocionam é a de uma casa no bairro São Pedro, onde o jardim foi transformado em um “vilarejo natalino”. Havia casinhas, personagens e detalhes que lembravam neve.

“Quando chegamos com o Pelznickel para entregar o prêmio, os vizinhos foram se aproximando, as crianças se amontoaram no portão e a rua inteira virou um cenário de Natal”, relata.

Outra memória é a de uma família simples que economizou o ano inteiro para comprar luzinhas. “Era uma residência simples, mas a dedicação em cada detalhe deixava claro que aquele ritual representava união de gerações, fé e lembranças da infância”.

Em algumas noites de chuva, quando a equipe fazia as visitas, os moradores acendiam as luzes, abriam os portões e recebiam o WeihnachtsLichter com café e bolachas. “Uma simples vistoria virava um momento de conversa e acolhimento”, descreve Rosemari.

Uma cena que comoveu Rosemari foi a de uma criança que, no início, tinha muito medo do Pelznickel. Ela se escondia atrás da mãe e não queria chegar perto. Aos poucos, foi se aproximando, ganhou um doce, tirou uma foto e, no fim da noite, não queria mais desgrudar dele.

Rosemari conta que, desde o início do concurso, identificava famílias que faziam questão de participar de todas as edições e que se orgulhavam disso.

“Em 2020, na campanha em plena pandemia, muitos relatos enviados pelos participantes foram extremamente emocionantes, porque a casa tinha se tornado o espaço mais protegido da família. Iluminar a fachada naquele contexto ganhou um sentido ainda mais profundo”, diz.

Premiação

Nos primeiros anos, cada residência vencedora recebia um kit ou cesta com produtos típicos de Guabiruba, preparados por associados da Avigua e parceiros, além de um objeto decorativo em forma do Portal do município, que identificava aquela casa como premiada.

Rosemari acredita que a volta do concurso reforçaria o contato com as famílias, movimentaria a cena cultural e criaria novas memórias para Guabiruba.

Na visão dela, algumas melhorias poderiam ser feitas, como a criação de categorias específicas, entre elas rua mais iluminada, estimulando ações coletivas entre vizinhos e comércio, e também a criação de um roteiro turístico com mapa das casas inscritas para quem quiser percorrer a cidade à noite.