Natal Mágico Guabiruba divulga programação para 2023; confira atrações e datas

Como forma de encerrar as atividades do ano, a Fundação Cultural de Guabiruba lançou o programa do Natal Mágico 2023 nesta quarta-feira, 8. A programação conta vários eventos, a maioria gratuitos, no modo presencial e online, como apresentações musicais e de dança, desfiles, festa típica, feira gastronômica, além da Pelznickelplatz.

A programação inicia no domingo, 19 de novembro, com o Memorial aberto e a Missa na Capela N. S. Imaculada Conceição. A abertura do memorial inicia às 14h e a Missa é às 15h.

Também integra a programação deste ano o espetáculo “Magia do Ballet em Hogwarts”, apresentações natalinas feitas nas escolas do município, o Festival Delícias de Natal, o Desfile Natal Mágico, apresentação da Orquestra Municipal de Guabiruba e cantores convidados e, por último, o desfile do Presépio Vivo além da Pelznickelplatz.

O encerramento da programação natalina será no dia 24 de dezembro com a passagem do Pelznickel pelas ruas.

Para a superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein, o Natal Mágico Guabiruba 2023 está imperdível.

“Queremos acolher o guabirubense e o visitante num clima natalino de muita luz, decorações encantadoras e atrações para todos os públicos. A programação inicia domingo que vem, com um encontro marcado na comunidade italiana ao som de Bia Barros e Banda às 18h, além do nosso tradicional desfile no dia 2, que reunirá muita criatividade e magia através dos grupos inscritos! Guabiruba é a Terra do Pelznickel e não é à toa que o Natal aqui é mágico”, comentou.

Valmir Zirke, prefeito do município, destacou que a cidade busca fazer o melhor com pouco recurso. Para ele, não é a verba que indica a qualidade do que é oferecido para a população.

“Temos atrações espetaculares, uma decoração que impressiona e que vai impressionar muita gente. Queremos a participação da comunidade, de todo o mundo. O Natal mais tradicional é o de Guabiruba, não há igual. É muita tradição envolvida, muita história. Estamos felizes de apresentar essa programação e mais contentes ainda de saber que daremos o melhor para os nossos moradores e visitantes”.

Programação

19/11 – Giornata Al Museu – Lageado Alto – Memorial Ítalo-guabirubense*:

14h – Memorial aberto para visitação;

15h – Missa na Capela N. S. Imaculada Conceição;

17h – Apresentações culturais com Coral Italiano e Grupo Folklorístico Tutti Buona Gente;

18h – Show especial de Natal com Bia Barros e banda.

No local haverá venda de cachorro-quente, pastel e bebidas pelo CPC da comunidade N.S. Imaculada Conceição. Evento gratuito e aberto ao público.

Durante o mês de novembro serão exibidos espetáculos de marionetes “Belsnickel” com a Cia. Macadame, de Blumenau, na APAE e escolas de Guabiruba. Vide programação com cada local.

26/11 – Espetáculo Magia do Ballet em Hogwarts:

Sessões às 16h e 18h, na Sociedade Recreativa Guabirubense.

Ingressos gratuitos podem ser adquiridos com alunos de Balé da Fundação Cultural de Guabiruba. Transmissão ao vivo da sessão das 18h no canal do YouTube da prefeitura.

27/11 – Germano Licht Nacht:

19h, na Escola Básica Municipal Pe. Germano Brandt (Aymoré).

Evento gratuito e aberto ao público.

1, 2 e 3/12 – Festival Delícias de Natal e Desfile Alegórico*:

Com feira de artesanato, gastronomia e música ao vivo, ao lado da Prefeitura de Guabiruba. Evento gratuito e aberto ao público das 17h às 22h na sexta-feira, 1º, das 11h às 23h no sábado, 2 e das 11h às 18h no domingo, 3.

Às 19h30 do sábado, 2, terá desfile Alegórico na rua Brusque e às 21h, show com Banda Musical da Polícia Militar.

6/12 – Desfile tradicional – Dia de São Nicolau: a partir das 19h, pelas ruas de Guabiruba.

Dezembro – Pelznickelplatz – Casa do Pelznickel:

Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes.

Dias 8, 9, 15 e 16/12 – das 19h às 23h (sextas e sábados).

Dias 10 e 17/12- das 17h às 21h (domingos).

Ingressos no local – Para mais informações, acesse o instagram @pelznickel .

12/12 – Encantos Natalinos:

Concerto com a Orquestra Municipal de Guabiruba e convidados. Às 19h, na Santa Missa da Igreja Matriz N. S. Perpétuo Socorro (Centro).

23/12 – Desfile tradicional – Presépio vivo:

A partir das 20h, pelas ruas de Guabiruba, com trajeto previsto para a Rua Guabiruba Sul (capela S. João) sentido Imigrante até a rótula do Maibaum, partindo em sentido ao Centro, 10 de junho e contorno na rótula Pomerânia-Aymoré para retornar a Guabiruba Sul via 10 de Junho (Rua Alois Erthal)

24/12 – Desfile tradicional – Pelznickel:

A partir das 14h, partindo da Pelznickelplatz e passando pelas ruas dos bairros Imigrante e São Pedro. Mais informações podem ser obtidas no instagam @pelznickel.

Eventos sinalizados com asterisco (*) são organizados pela Prefeitura de Guabiruba por meio da Fundação Cultural e Secretaria de Turismo.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: