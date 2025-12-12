Natal, Pelznickelplatz e mais: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou cinco programações que acontecem entre esta sexta-feira, 12, e domingo, 14.

1. Programação de Natal na praça

A programação de Natal em Brusque segue com atividades. Nesta sexta-feira, a chegada do Papai Noel ocorre às 17h30, na praça Barão de Schneeburg. À noite, às 20h, a praça recebe a apresentação da Santa Clauss Band.

No sábado, a programação na praça inclui a chegada do Papai Noel às 17h30, espetáculo infantil com Jamerson Musical às 18h e, às 20h, apresentação do Projeto Sesc Musical.

Já no domingo, a praça recebe novamente o Papai Noel às 17h, além de contação de histórias com Emiliano de Souza no mesmo horário, show de Vini e Nic às 18h30 e, encerrando a noite, a apresentação do Coral Unifebe às 20h.

2. Pelznickelplatz

A Pelznickelplatz inicia neste fim de semana no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, em Guabiruba. Na sexta e sábado, os horários de visitação vão das 19h às 23h. Já no domingo, das 17h às 21h.

Já a praça de alimentação abre a partir das 17h, na sexta e sábado e, no domingo, a partir das 15h. O local contará uma variedade de sabores e empreendimentos da cidade e região, incluindo comidas típicas, pratos artesanais e sobremesas.

Pela primeira vez, a Pelznickelplatz tem venda antecipada de ingressos on-line. É possível comprar pelo Pedidos 10, por R$ 13. Além da gastronomia, o evento também contará com o Mercado de Natal, que vai reunir empreendedores locais em estandes com produtos natalinos, artesanato, itens personalizados, chocolates, livros e lembranças temáticas da cultura do Pelznickel.

3. Vila Encantada

Na sexta-feira, às 18h, acontecerá a abertura da Vila Encantada e Feira Solidária no pavilhão da Fenarreco. Haverá vila do Papai Noel, parque de diversão e diversas oficinas de pintura e artesanato, além de gastronomia e apresentações culturais. O evento seguirá até às 22h.

Já no sábado ocorre das 10h às 22h e, por fim, no domingo, das 10h às 19h. A entrada é um brinquedo ou um quilo de alimento não perecível.

4. Passeio ciclístico

No domingo à noite, o Ali’s Bike irá realizar a quinta edição do seu Passeio Ciclístico Sonho de Natal. A concentração ocorrerá às 19h na loja, localizada na rua Sete de Setembro, número 383, com saída às 19h30. Os participantes darão a volta pelo Centro e retornarão para a loja.

A participação é gratuita, mas os organizadores pedem que cada um leve um quilo de bala e que enfeite suas bicicletas com pisca-piscas. Haverá um trenó com Papai Noel e músicas natalinas.

5. Apresentação de ballet

O studio de dança SlomSky Dance apresenta Através do Espelho, um espetáculo que promete encantar, emocionar e transformar cada olhar. Serão três sessões no Teatro do Centro Empresarial e Cultural de Brusque (Cescb): no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h e 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatsApp (47) 3351-2652, no valor de R$ 70.

6. Aulão solidário

Neste domingo, 14 , o Passeio Beira Rio vai unir esporte e solidariedade. A partir das 8h, a Vibre Assessoria realiza um aulão de corrida para iniciantes. Para participar, basta levar um brinquedo para doação e, assim, contribuir para um Natal mais feliz a quem precisa.

A campanha solidária segue até o dia 21 de dezembro. As doações de brinquedos podem ser entregues na loja do Passeio Beira Rio, na Vibre Assessoria ou no escritório da Territoreo Empreendimentos, no River Mall.

7. Carreata de Natal

O Sesi + Saúde de Brusque está organizando uma ação especial de Natal e convida toda a comunidade para participar: a instituição recebe doações de doces que serão distribuídos em uma carreata para crianças da região. As doações de pirulitos, balas, chocolates e outras guloseimas podem ser entregues no Sesi Centro Esportivo, situado na Rod. Antônio Heil, km 23, 5111, até esta sexta-feira, 12. A carreata de Natal entregará os doces no domingo, 14, pelas ruas próximas à academia. O horário de saída do grupo será às 16h, no Sesi Centro Esportivo.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

