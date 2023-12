Brusque, conhecida por seu charme e hospitalidade, abriu as portas do pavilhão Maria Celina Imhof, o lendário espaço da Fenarreco, para um evento que está encantando corações e aquecendo espíritos nesta temporada festiva: o Natal Solidário Empreender.

Desde o dia 7 de dezembro, esse extraordinário encontro ilumina a cidade com uma celebração única que então se estende até o dia 17 de dezembro.

Ao adentrar o pavilhão, os visitantes são imersos em um universo encantado, repleto de produtos natalinos, gastronomia irresistível, moda deslumbrante, acessórios cativantes, artesanato autêntico, decoração encantadora, produtos naturais exuberantes e uma variedade de serviços e delícias da confeitaria local.

Se trata de uma experiência única onde novidades de diferentes segmentos se unem em um só lugar, proporcionando um verdadeiro festival para os sentidos.

Natal beneficente

Contudo, o Natal Solidário Empreender vai além do encanto natalino; é também uma oportunidade única de apoiar causas nobres.

Diversas entidades beneficentes de Brusque marcam presença no evento, arrecadando fundos para suas atividades.

Entre elas, destacam-se a Apae, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Anjos do Peito, Mãos do Bem, Escola Charlotte e Atletas Especiais Transcender.

Ao adquirir produtos dessas instituições, os visitantes contribuem diretamente para o bem-estar da comunidade.

Atrações no Natal Solidário Empreender

As atrações diárias garantem entretenimento para todas as idades. O bom velhinho, Papai Noel, faz questão de marcar presença, juntamente com o Pelznickel e uma série de outros divertimentos que despertam a curiosidade, especialmente das crianças.

Tudo isso transforma o evento, pois, em um cenário mágico, proporcionando momentos de alegria e fascinação para toda a família.

Brinquedo como ingresso

A solidariedade também está no centro do Natal Solidário Empreender. A entrada simbólica é um convite para que cada visitante contribua trazendo um brinquedo, que será depositado junto à majestosa árvore de Natal exposta no recinto.

Esses brinquedos, posteriormente, serão destinados a crianças carentes, tornando o evento não apenas uma celebração, mas também uma oportunidade de compartilhar a alegria do Natal com aqueles que mais precisam.

Estacionamento grátis

E para tornar a visita ainda mais conveniente, o estacionamento na parte externa é gratuito, proporcionando aos visitantes uma experiência sem preocupações.

O Natal Solidário Empreender é mais do que um evento, é uma celebração que une tradição, solidariedade e encanto em um só lugar.

Venha fazer parte dessa experiência única e faça do seu Natal um momento ainda mais especial. A magia está à sua espera no coração de Brusque.

Natal Solidário Empreender em fotos

