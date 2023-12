Natal Solidário do Zoo: parque de Brusque realiza campanha para arrecadar brinquedos e doces

Com o propósito de proporcionar um Natal mais feliz para crianças e famílias de baixa renda, o Parque Zoobotânico de Brusque está promovendo, até o dia 20 de dezembro, uma campanha de arrecadação de brinquedos e doces. Ao contribuir, os visitantes não apenas garantem a meia-entrada no parque, mas também colaboram para alegrar o Natal da comunidade.

A bióloga do parque, Gabrielle Müller, convida a população a se unir à causa. “Neste Natal, o zoo também estará espalhando o espírito natalino por Brusque. Venham nos visitar e aproveitem para contribuir com o Natal Solidário do Zoo”.

O valor do ingresso é R$10, com meia-entrada disponível para estudantes, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, crianças de 5 a 11 anos e 11 meses, idosos com mais de 60 anos e professores. A comprovação para meia-entrada deve ser apresentada no momento da compra do ingresso. Crianças até 4 anos e 11 meses não pagam entrada.

