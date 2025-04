O Náutico nunca esteve tanto tempo na Série C. Jogou em 1999, 2018, 2019, e pela primeira vez fará uma terceira temporada consecutiva na competição. Em 2023 e 2024, nem mesmo se classificou à segunda fase.

A temporada 2025 teve a eliminação nas semifinais do Campeonato Pernambucano para o Retrô, mas o Timbu vai bem em outras frentes. Segue com chances de classificação às quartas de final da Copa do Nordeste e chegou à terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Vitória em Salvador.

Fora de campo, a diretoria negocia a venda da SAF. As negociações ainda estão nas discussões do Conselho Deliberativo, que tentam tirar dúvidas com aos investidores que pretendem comprar 90% das ações.

Destaques



Samuel Otusanya: o atacante nigeriano de 20 anos veio do América-PE, e antes de vir ao Brasil, foi formado pelo Haugesund, da Noruega. Tem três gols e uma assistência em 16 jogos pelo Náutico. Contudo, já pode estar de saída para o Criciúma.



Patrick Allan: o meia já está perto de igualar a quantidade de gols e assistências que fez em 2024. Em 18 jogos na atual temporada, tem quatro gols e quatro passes para gol.



Marcos Ytalo: zagueiro titular do Timbu, tem dois gols em 2025. Um deles foi o segundo do triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Chegaram: Caio Vitor (meia – Volta Redonda), João Maistro (zagueiro – Atlético-GO), Marco Antônio (atacante – Água Santa-SP)

Saíram: Samuel (volante – Águia de Marabá-PA), Geovane (atacante – Confiança), Léo Coltro (zagueiro – Guarani)



Clube Náutico Capibaribe

Recife (PE)

Fundação: 7 de abril de 1901

Estádio: Eládio de Barros Carvalho, o Estádio dos Aflitos (próprio) – 14.495 lugares

Presidente: Bruno Becker

Técnico: Marquinhos Santos

Material esportivo: Diadora

Principais títulos: 1 Brasileiro Série C (2019) e 24 estaduais (1934, 1939, 1945, 1950, 1951, 1952, 1954, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1974, 1984, 1985, 1989, 2001, 2002, 2004, 2018, 2021 e 2022).

Vs. Brusque: 5J, 2V, 2E, 1D, 9GP, 8GC

Copa do Brasil: 3ª fase (vs. São Paulo, em andamento)

Copa do Nordeste: fase de grupos (em andamento)

Pernambucano: 5º (eliminado na segunda fase pelo Retrô)

Ex-Brusque: Alemão

Escolha um time

Página inicial do guia

Foto: Patrick Allan em ação na primeira parte da temporada | Gabriel França/Náutico

Fotos destaques: Gabriel França/Náutico

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: