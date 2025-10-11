Náutico x Brusque: segunda fase da Série C 2025 em tempo real

Equipes se enfrentam no jogo decisivo na briga pelo acesso

Náutico: Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos, Igor Fernandes; Samuel, Wenderson, Vitinho; Vinícius, Hélio Borges, Bruno Mezenga.
Técnico: Marcelo Fernandes

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo, Clinton, Diego Mathias; Guilherme Pira, Olávio
Técnico: Bernardo Franco

Reservas do Náutico: Wellerson, Marcos Ytalo, João Maistro, Índio, Guilherme Ramos, Felipe Redaelli, Lucas Cardoso, Kelvin, Kayon, Igor Bolt, Paulo Sérgio, Otusanya
Reservas do Brusque: André Luiz, José Ítalo, Biel, Luizão, Roberto, Thomaz Costa, Douglas, Jhonny, Maurício, Thiago, Ailton, Danielzinho.

Náutico x Brusque

Série C
5ª rodada – Grupo B
Estádio Augusto Bauer, Brusque

Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva, todos de MG. Pablo Ramon Goncalves Pinheiro e Flavio Gomes Barroca comandam o VAR

