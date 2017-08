Navegador de Brusque é vice-campeão de prova em Telêmaco Borba

Durante o Rally do Papel, prova que faz parte do calendário do Campeonato Paranaense de Rally Regularidade 4×4, Brusque foi bem representada. A terceira etapa da competição foi realizada na cidade de Telêmaco Borba, conhecida como a capital do papel do Paraná. O navegador de Brusque, Rafain Walendowski, terminou a prova na segunda colocação da categoria Master, mas segue liderando a competição ao lado do piloto de Blumenau, Flávio Roberto Kath. A dupla compete representando a equipe REIKO/Trilha SC.

De acordo com Walendowski, a etapa de Telêmaco Borba foi bem diferente das provas que os competidores estão acostumados a participar. “Tivemos a largada no final da tarde, com o sol baixo atrapalhando, e quando anoiteceu a dificuldade aumentou. Luzes de led foram ligadas, mas muitas vezes a lama acabava diminuindo a visão dos pilotos e navegadores. Com isso tudo a prova ficou ainda mais gostosa. Esperamos continuar andando entre os primeiros e nos tornarmos campeões dessa competição”, afirma Rafain.