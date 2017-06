Navegador de Brusque sobe ao pódio do Mitsubishi Motorsports

O Beto Carrero World, em Penha, foi palco para uma das etapas do rali de regularidade Mitsubishi Motorsports no último sábado. Pela categoria Master, onde competem os melhores, o navegador de Brusque, Ivo Renato Mayer ficou em terceiro lugar, competindo ao lado do piloto de Blumenau, Flávio Roberto Kath. A dupla faz parte da equipe Reiko/Trilha SC que também conquistou o primeiro lugar da categoria Master com o navegador de Blumenau, Renan Medeiros.

De acordo com Ivo, a etapa de Penha do Mitsubishi Motorsports foi muito prazerosa de fazer, tanto para o piloto como para o navegador. “A primeira prova foi tranquila, já a segunda exigiu muita navegação e muita habilidade para o piloto. Na terceira parte da etapa tivemos muita navegação, mas as médias de velocidade caíram um pouco”, explica.