Levar cultura, poesia e entretenimento as crianças e adolescentes nas escolas em Itapema, no litoral. Esta será a missão do cantor Nego Joe nos próximos meses com as atividades do projeto “Paz nas Escolas”. Ao todo, nove escolas devem receber o artista e abertura oficial será na Escola Vereador Paulo Reis, no Bairro Sertão do Trombudo, no dia 22 de Agosto, a partir das 10h30.

O tema já vem sendo trabalhado nas aulas, com atividades realizadas pelos professores dentro do cronograma pedagógico da unidade escolar. A visita do cantor vai aliar o conteúdo a parte prática, com musicas e interação entre os estudantes.

Para finalizar o projeto será realiza uma Caminhada pela Paz envolvendo todos os alunos, pais e colaboradores da Rede Municipal de Ensino até a Praça da Paz. O evento será no dia 11 de Outubro, mês das crianças, com show especial do Cantor Nego Joe e Banda para toda a comunidade.

O projeto Paz nas Escolas é uma realização do Cantor Nego Joe, com apoio da Prefeitura de Itapema, por meio da Secretaria de Educação e Esporte e da Secretaria de Turismo, Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico e do privado do Supermercado Koch.