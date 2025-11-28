Neon Music Night Run: saiba o que a realização da corrida muda no trânsito da margem esquerda da Beira Rio

A 2ª Neon Music Night Run será realizada neste sábado, 29, em Brusque, e irá alterar a circulação na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, mais conhecida como a margem esquerda da Beira Rio.

O trânsito no trecho ficará interrompido das 17h às 00h para garantir a segurança dos corredores. A largada está marcada para às 19h, com percursos de 5 e 8 quilômetros.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), eventos desse tipo já fazem parte da rotina da cidade. O diretor de trânsito, Roberto Carlos Marques, afirmou que essas atividades são positivas quando seguem planejamento e normas de segurança.

Segundo ele, “eventos esportivos fazem parte da rotina da cidade e são bem-vindos quando seguem protocolos de segurança e planejamento”. Marques destacou ainda que “o papel da Setram é equilibrar lazer, esporte e mobilidade, garantindo que a cidade funcione com ordem e previsibilidade”.

Para a corrida, a sinalização da via será adaptada. O diretor de sinalização da Setram, Deivison Casagrande, explicou que a estrutura começa a ser montada horas antes do evento.

Ele afirmou que “em casos de fechamento de via para eventos ou obras, nossa equipe entra em campo antes da largada para garantir que todo o trajeto esteja claramente indicado”. Segundo Casagrande, “a sinalização provisória, com cones, placas e pontos de bloqueio, orienta os condutores sobre a nova dinâmica da via. Após o evento, retiramos todo o material e só reabrimos quando temos certeza de que o fluxo pode voltar ao normal com segurança”.

Mais informações podem ser obtidas com o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade, pelo telefone (47) 8431-6020.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

