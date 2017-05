Tweet no Twitter

Apesar da intensa cobertura de nuvens que se fez presente ao longo de todo o dia, com chuva ocasional, o domingo,21, foi de temperaturas agradáveis pelo entorno da região de Brusque, máximas oscilando valores entre 22/23ºC. Vale observar no ”tabelão” acima, que vem ilustrar esta edição, a marca de 23,1ºC exatamente no topo da lista, ocupado por Brusque, ostentando a máxima de nossa região.

Todo o trabalho de pesquisas foi realizado pelo amigo Carlos Grothoff.

Acumulados de chuva em Brusque e entorno/total evento

Tivemos bons volumes acumulados deste evento chuvoso em nosso município e entorno, que teve seu início na última quinta-feira,18, e se estendeu até este domingo,21. Abaixo os números registrados por minhas estações, nos referidos locais por mim descrito em anexo:

Bairro Lageado Alto/Guabiruba: 164,0mm

Bairro Aymoré/Guabiruba :131,0mm

Bairro Centro/Brusque: 87,4mm

Bairro Rio Branco/Brusque: 83,3mm

Vale destacar que minha estação fixada no Santa Luzia continua não reportando dados On Line, por problemas técnicos.