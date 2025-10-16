Neta de Antônio Ogliari, fundador da Atlântica Cama e Banho, Ana Júlia Ogliari vivencia o universo têxtil desde a infância. Ainda pequena, foi modelo de várias campanhas de lançamento de toalhas e roupões da marca.

Aos 15 anos, passou a cumprir rotina semanal na empresa, conhecendo o processo criativo, da estrutura ao desenho, até chegar ao produto final. Hoje, aos 18 anos, especializando-se no design gráfico, tem suas ideias materializadas, com a criação de sua primeira linha de produtos. Com design autoral, Ana Julia assina a coleção de Toalhas de Praia Encontros.

A sutileza dos movimentos da natureza inspirou a criação, que nasce da contemplação dos seus ritmos orgânicos, em perfeita harmonia. “Encontros sutis acontecem, o tempo todo, na natureza. As marés se unem à areia da praia. Os sons do mar embalam e acalmam. A brisa chega sem avisar. Os pássaros não têm pressa e se integram ao momento e lugar onde estão”, reflete a designer.

Ana Julia explica que o conceito da coleção é um contraponto ao tempo atual, onde tudo acontece com pressa. A proposta é inspirar as pessoas a uma pausa consciente, para que se conectem mais ao presente e vivenciem esses encontros. “Eles ganham expressão e exaltam sua beleza, quando observados com atenção”, ressalta.

A Coleção Encontros conta com quatro modelos de toalhas de praia. Cada peça representa um aspecto simbólico dos encontros da natureza, com alusão ao mar, à terra, à flora e aos próprios instintos. Elementos ligados a cada tema são retratados em relevo, assim como a identificação do nome de cada linha.

Confira mais detalhes da coleção:

Yaguareté

O termo em tupi-guarani significa onça-pintada. O maior felino das Américas é um símbolo de força, ancestralidade e presença e pode ser associado àquele que caminha com propósito. “A imponência da Yaguareté é um convite à reconexão com a própria natureza selvagem e instintiva”, afirma Ana Júlia.

Oceânica

Em tons intensos e fluídos, a Oceânica traduz o movimento calmo das águas. O polvo, associado à sabedoria, graças à sua capacidade de adaptação, para a preservação de sua espécie, foi escolhido para simbolizar o tema. “O polvo nos inspira à introspecção e leveza, necessárias para quem busca desacelerar e se reconectar com o essencial”, explica a designer.

Marés

O movimento das ondas do mar inspira esta peça, que celebra os encontros suaves e constantes entre água e terra. “Com padronagem fluida e harmônica, a Marés é um reflexo do ritmo natural da vida e nos convida a viver com mais presença, em sintonia com o entorno”, enfatiza Ana Julia.

Flora

A delicadeza das flores, somada à dança única do beija-flor, inspirou o design dessa peça. “A Flora vem em cores suaves e formas orgânicas, que remetem ao equilíbrio silencioso da natureza”, conta

Ana Julia. “É um convite à contemplação e ao encontro com a beleza que muitas vezes passa despercebida”, finaliza a designer.

Ficha Técnica da Coleção Encontros:

– Fio Penteado 24/2

– 440 g/m².

– Corpo Aveludado 100% Algodão (macio ao toque).

– Barra em Poliéster.

– Tamanho de 0,80 x 1,50 m.

– Em 4 padrões diferentes:

Yaguareté (na cor Esmeralda)

Oceânica (na cor Rosa Elétrico)

Marés (em Azul Tranquilo)

Flora (na cor Hibisco).

Sobre a Atlântica

A Atlântica Cama e Banho foi fundada em 1979, na cidade de Brusque, no Vale do Itajaí, região que destaca-se pela tradição têxtil, uma das heranças da colonização alemã.

Atualmente, os negócios da família englobam desde a fiação, tinturaria e beneficiamento, até a produção final, com coleções completas de cama, banho e acessórios. Hoje a marca é uma referência em qualidade, atendendo consumidores exigentes em todas as regiões do Brasil.