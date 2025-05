Como funciona o Circo Teatro Biriba

A essência do circo teatro é a mesma de sempre. O espetáculo é itinerante, mas a direção leva Brusque no coração há duas décadas, desde quando as temporadas na cidade iniciaram. Camilla Passos , bisneta de Geraldo e filha de Adriana herdeiras da Tradição. Hoje 18 pessoas fazem o show acontecer sendo os artistas principais, César, Janaína, Adriana, Luan, Bazue, Paulo, Jonathan, Camilla, Luana e Letícia.

“Cada dia é um espetáculo diferente. Nós repassamos os shows em que sabemos que temos procura, mas não é um costume. Inovar a cada momento é a nossa cultura, o nosso costume”, explica Janayna.

As paródias “Birita em As Branquelas” e “Birita em Round 6” são exemplos de atrações que são criadas diariamente. Outro exemplo é “Birita, o ganhador da Mega Sena”, que coloca o divertido palhaço como novo milionário. A criação faz parte do legado do Circo Teatro Biriba.

César e Janayna consideram que a necessidade de se reinventar para acompanhar as atualizações do mundo é constante. A todo momento, o grupo busca tendências em notícias, na moda, no ambiente virtual e em outras possibilidades. Inovar é entender a percepção da plateia.