Nos dias 29 e 30 de abril, a cidade de Brusque será palco de um evento que promete movimentar o cenário de negócios e inovação da região.

Em comemoração ao seu cinquentenário, a Appel Home, pioneira na fabricação de toalhas em Brusque, realiza o Appel Summit, encontro gratuito voltado à troca de experiências e à apresentação de ideias que têm transformado o mercado.

Com uma participação especial do embaixador da marca Appel, Nelson Freitas, o evento integra a programação da Semana Appel e contará com palestras de nomes de destaque nacional e internacional.

A proposta é oferecer uma imersão em temas como branding, comportamento do consumidor, inovação e tendências, com uma curadoria pensada para profissionais de diferentes áreas do varejo, da indústria e do empreendedorismo criativo.

Nomes de peso

Entre os nomes confirmados está Chris Cruz Citrangulo, executiva com sólida trajetória em empresas como Unilever, Nestlé, Carrefour e GPA. Atualmente CMO da Neogrid, Chris sobe ao palco no dia 30 de abril, às 10h40, para compartilhar sua visão sobre tecnologia, experiência do consumidor e as transformações no consumo. Com mais de três décadas de atuação estratégica e coautora do livro “Mulheres do Varejo”, ela é referência em liderança, inovação e desenvolvimento de marcas.

No dia anterior, Rodrigo Santini Iasi, diretor de marketing da BIC para Brasil e Argentina, traz ao público uma reflexão sobre construção de marca e desejo, a partir das 21h25. Com passagens por empresas como Nike, Havaianas, Johnson & Johnson e ampla atuação nos mercados da América Latina e Europa, Rodrigo traz ao Summit um olhar estratégico sobre como se manter relevante em meio às mudanças constantes do comportamento do consumidor.

Além de Chris e Rodrigo, o Appel Summit contará com palestras de Blanca Lliahnne, especialista em cores da Pantone, que abordará as Macrotendências para o Verão 2026, Diego Ramos, CEO da Teltec e presidente da ACATE, que trará uma palestra sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo, entre outros grandes nomes.

Segundo Rafael Berwanger, diretor comercial da Appel, a intenção é proporcionar uma experiência completa: “buscamos nomes que realmente pudessem contribuir com conteúdo prático e estratégico, equilibrando diferentes áreas do conhecimento”, afirma.