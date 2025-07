Nevoeiro em Brusque: saiba o que provoca fenômeno comum na região

Após nevoeiro ter sido registrado em Brusque na manhã desta segunda-feira, 7, o jornal O Município conversou com o meteorologista da Epagri/Ciram, Marcelo Martins, para entender o que é o fenômeno e quais são as suas causas.

No bairro Águas Claras, o nevoeiro foi tão intenso que não era possível enxergar algumas casas mais baixas na rua. O registro foi feito por volta das 7h40.

Confira o vídeo do nevoeiro:

O especialista explica que o fenômeno pode ser chamado de neblina e cerração, mas que o termo correto é nevoeiro. Ele destaca que é comum em regiões litorâneas e de vale, locais que concentram mais umidade.

“A tendência é que o ar frio, mais denso, desça e se condense nos locais mais baixos. Esse fenômeno é comum ao longo do ano, não apenas em épocas de frio. O que importa é ter umidade disponível”, afirma.

Marcelo observa que o nevoeiro restringe a visibilidade tanto na horizontal quanto na vertical, causando impactos no dia a dia. Um deles é que aviões não decolam com neblina, assim como navios não deixam os portos.

Como Brusque não possui aeroporto por estar situada em um vale, a principal consequência é a redução da visibilidade para motoristas. O especialista orienta condutores a redobrar a atenção e recomenda que ciclistas utilizem luzes de sinalização.

Normalmente, o fenômeno ocorre nas primeiras horas do dia ou no fim da tarde, quando as temperaturas são mais baixas e há pouco vento.

