New York é campeão do Campeonato de Basquete de Brusque

O New York se sagrou campeão do Campeonato Municipal de Basquete de Brusque, vencendo o Charlotte por 60 a 48 na noite desta segunda-feira, 26, na Arena Brusque.

O confronto foi equilibrado nos dois primeiros períodos, com ambas as equipes trocando cestas e disputando cada bola com garra. Porém, na segunda metade do jogo, com uma defesa sólida, o New York conseguiu impor seu ritmo e abrir vantagem até o apito final, garantindo a vitória.

Uma das curiosidades da final foi o duelo familiar em quadra entre os irmãos Guilherme Henrique Zuchi (New York) e Leonardo Augusto Zuchi (Charlotte). Ambos foram destaques ao longo da competição. Mesmo com a derrota, Leonardo foi reconhecido pelo seu desempenho consistente e recebeu o troféu de MVP do campeonato. Já Guilherme terminou como o cestinha da final, com 23 pontos anotados.

“Não estávamos jogando muito bem na competição. Por mais que ganhássemos, não vínhamos mostrando o basquete que acreditávamos poder apresentar. Ontem, a estratégia que adotamos funcionou muito bem, porque o basquete não é apenas físico, é mental também”, avalia Guilherme Henrique Zuchi, do New York.

“Colocamos a estratégia em prática, com uma defesa que não tínhamos usado em nenhum jogo. Marcamos muito bem e conseguimos a vitória com uma boa margem”, completa.

Na disputa pelo terceiro lugar, o Dallas venceu com autoridade a equipe do Los Angeles por 64 a 38. O destaque da partida foi André Fuzon, que marcou 21 pontos e ajudou sua equipe a garantir um lugar no pódio.

Outros destaques individuais da competição foram Luís Gustavo Wippel Debatin, da equipe do Orlando, consagrado como cestinha do torneio com 237 pontos, e Juliano Kaiano, da equipe Los Angeles, eleito o MVP +40.

