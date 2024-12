Ney Latorraca morre aos 80 anos no Rio de Janeiro

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos, no Rio de Janeiro, de acordo com o portal G1.



A causa da morte do ator ainda não foi divulgada. No entanto, ele estava internado na Clínica São Vicente.

Ney Latorraca

Natural de Santos (SP), Ney Latorraca fez diversos personagens inesquecíveis como o vampiro Vlad em Vamp e Barbosa em TV Pirata.

