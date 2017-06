Tweet no Twitter

Neymar Jr. aterrissou em Santa Catarina na terça-feira, e segue a semana por aqui. O jogador do Barcelona recebeu alguns convidados ontem para um torneio de pôquer em Itapema, num condomínio de frente para o mar. O encontro pra lá de bem frequentado, seguiu com uma festa que se estendeu noite adentro.

O torneio ficou na batuta do empresário Luiz Feitosa, diretor da Morart Imóveis e amigo próximo da família do jogador, enquanto Nego Joe e Destak do Samba fizeram a trilha sonora da noite. O catering ficou aos cuidados da Soul Cozinha de Festa.

Confira as fotos de Pedro Zucco Neto, que esteve comigo e registrou quem passou por lá: