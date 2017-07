Uma casa charmosa, de arquitetura brasileira com ar colonial, onde a estrutura é madeira e o fechamento alvenaria. Paredes escuras e luz baixa criam um ambiente intimista no Nippon Sushi Lounge, que pontuais na abertura às 19h, atendem de terça à domingo. O restaurante ainda cria na ambiência um som acústico ao vivo alguns dias da semana, com boa música: enquanto estive lá, Rael, Erasmo Carlos e Ed Sheeran foram algum dos artistas no set list.

O Nippon Sushi Lounge apresentou em primeira mão para uma lista restrita de convidados, a nova Sequência do Chef. Pratos elaborados de entrada, principal e sobremesa compõem a sequência assinada pelo sushiman da casa, Alessandro Carvalho. A pedida estará no cardápio novo só fim de agosto, porém já pode ser solicitada. É ideal para jantar em grupo, a dois, ou sozinho.

Vamos aos pratos, que são uma surpresa a cada dia:

Esta foi a primeira entrada, o clássico Ceviche do Chef, com generosas lascas de cebola e molho agridoce. Outro molho, refrescante, é autêntico e assinado pelo chef da casa, que dá nome ao prato.

Carpaccio de Salmão, também no molho do chef, mas com um leve picante que fica na boca.

Lâminas de salmão, aqui salteados na manteiga e molho taret. O queijo mussarela é responsável pela liga com a cebolinha envolta.

Outro carpaccio, agora de peixe branco e polvo. O molho do chef retorna, menos picante que no anterior.

Esse camarão é servido num copo de shot, com um molho que é uma surpresa. Em três camadas, mostarda e mel, ostras e pimenta dão sabor ao crustáceo.

Agora partindo para a sequência de pratos principais, o start com nigiri servido com alho e gengibre.

Aqui minha escolha, recomendo. Autêntico, este Jow de salmão é servido com molho de licor e ovo de codorna. A composição destes sabores me traria de novo ao restaurante.

Sashimi do Chef, com salmão abraçando o camarão, no molho de pimenta, e aspargos ainda disputando a cena. Perto de fechar a sequência, agora de sobremesa a tradicional massa da confeitaria japonesa, a hamuraki, mesma utilizada no rolinho primavera, aparece envolvendo este sorvete de creme com calda de chocolate.

Por fim, panquecas de chocolate apresentadas com kiwi e morango encerram a experiência.