Nível do rio Itajaí-Mirim começa a baixar e deve voltar à calha no final da tarde

Após chegar a 6,56 metros, na manhã desta terça-feira, 6, o nível do rio Itajaí-Mirim começou a baixar e, em medição realizada às 15 horas, estava em 5,72 metros. A previsão da Defesa Civil é de que, até o fim do dia, o rio retorne à calha, o que ocorre com 4,65 metros.

Ainda há previsão de chuva para esta terça-feira, 6, porém sem grande intensidade, situação que não deve causar alterações no nível do rio. A Defesa Civil continua monitorando o rio e mantém equipes de plantão que atendem pelo telefone 199.



Trânsito

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade pede para que as pessoas que puderem evitem transitar na área central. Há congestionamento devido à interdição da ponte Arthur Schlösser e das avenidas Bepe Roza e Arno Carlos Gracher, esta última deve ter o trânsito liberado em algumas horas. Alguns semáforos desta região estão intermitentes e agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) estão nos locais orientando os motoristas.

Locais com agentes de trânsito orientando o trânsito

Cruzamento da rua Adriano Schaefer com a rua Rodrigues Alves, próximo ao INSS;

Cruzamento da rua Rodrigues Alves, próximo ao Hotel Innovare;

Cruzamento da rua Alexandre Atanázio Gevaerd e rua Rodrigues Alves com Barão do Rio Branco, próximo à Caixa Econômica Federal;

Cruzamento da avenida Otto Renaux e avenida Centenário.