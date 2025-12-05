No mercado

Tanto Brusque quanto Carlos Renaux tem anunciado as suas contratações para a temporada 2026, e me traz a sensação que falta bastante coisa ainda. O Brusque perdeu muitos jogadores e ainda precisa trazer reforços que tenham “status de titular”.

A perda de Diego Mathias na semana passada foi mais um X na lista de titulares que foram embora, e isso só aumentou a urgência para a contratação de bons jogadores. A informação que recebi é que tem mais gente pra chegar, incluindo dois zagueiros que chegam com experiência e condição para serem titulares e suprirem as saídas de Alemão e Jhanpool Torres.

Já o Carlos Renaux é uma tremenda de uma incógnita. A gente sabe que o clube tem um orçamento limitado, mas os nomes que estão chegando vem de vários cantos do país e com muito poucas referências externas. E junte-se aí nessa lista atletas emprestados da Série B do Catarinense, com o atacante Golden, vindo do Nação Araquari. Esse time vai ter que surpreender muito em uma chave muito possível para se classificar.

Tenho visto outros clubes até se reforçando melhor nesse final de ano, e o Figueirense do Waguinho DIas é um grande exemplo. É esperar pra ver se os clubes daqui vão conseguir equiparar isso até o início da próxima temporada.

Amador

O estádio do Olaria recebeu muita gente pra acompanhar a grande decisão do campeonato municipal de futebol de Guabiruba. No final, deu São Pedro, de virada pelo placar de 2 a 1 em um jogo quente. O time visitante fez por merecer a vitória, buscando o gol e tendo muito mais oportunidades que o adversário, que buscou se defender depois de abrir o placar no começo da partida.

Destaque

O futebol amador da região tem um jogador que conseguiu a “tríplice coroa”, sendo campeão nas três cidades da região. É o caso do zagueiro Lang, do São Pedro, que inclusive fez gol na decisão do domingo passado. Antes, foi campeão no municipal de Brusque pela Abresc e, há poucas semanas, conquistou o campeonato de Botuverá pelo Figueira. E quase levou um quarto título, sendo vice-campeão em São João Batista, Uma marca notável.

Gramado

Todos os dias tem torcedor me cobrando quando que vai começar a troca do gramado do Augusto Bauer. A diretoria do Renaux, que chegou a anunciar que a retirada do atual gramado começaria no início dessa semana, diz estar tranquila que tudo estará pronto até a estreia do Catarinense 2026.