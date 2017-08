No returno do Brasileirão, Atlético-MG e Flamengo medem forças

O campeonato é o mesmo e os pontos somados até aqui também seguem intactos, mas o início do returno traz um simbólico ar de recomeço. É nessa onda que Atlético-MG e Flamengo tentam pegar carona e tentar escalar na tabela do Brasileirão. Para isso, as equipes se enfrentam na primeira rodada do returno neste fim de semana, no Independência, a partir das 16h.

A ressaca do Galo por ter sido eliminado da Libertadores pelo Jorge Wilstermann (BOL) no meio de semana ainda não foi totalmente curada. O ambiente do clube é pesado, e a cobrança dos torcedores será gigante durante a partida. O time está próximo da zona de rebaixamento e novo tropeço pode animar os times que vêm de baixo. Já o Flamengo, embora tenha perdido em casa para o Vitória na rodada anterior, vem de uma classificação avassaladora na Copa Sul-Americana no meio da semana e quer aproveitar o embalo para aprontar contra o time mineiro. O rubro-negro ainda não atuará com seu novo técnico.

São Paulo x Cruzeiro

Primeiro time na zona de rebaixamento, o São Paulo tenta dar a volta por cima a partir desse domingo. O time recebe em casa o Cruzeiro, sétimo colocado e que ambiciona uma posição no G-6. As duas equipes não tiveram compromissos no meio da semana, portanto estão focadas no duelo. Tricolor e Raposa se enfrentam no Morumbi, às 11h.

Vasco x Palmeiras

No Raulino de Oliveira, Vasco e Palmeiras medem forças. Depois da eliminação precoce e fora dos planos na Libertadores, o Verdão agora está com foco total para a competição nacional. O Vasco também vive momento semelhante, somente disputando o Brasileirão, e vai mais descansado para a partida. A equipe conta com o retorno de Luís Fabiano para a busca dos gols. A partida será domingo, às 16h.

Botafogo x Grêmio

O Engenhão vai ferver para a partida entre Botafogo e Grêmio, no domingo às 19h. As duas equipes que disputaram a Libertadores no meio da semana se encontram em busca de seus objetivos. O tricolor gaúcho segue focado na caça do líder Corinthians, que disputa a rodada somente no próximo dia 23, contra a Chapecoense.

Série B

Inter recebe Londrina tentando liderança

O Internacional tem importante partida válida pelo returno da Série B, neste sábado. A equipe enfrenta o Londrina no Beira-Rio, a partir das 16h30, e se vencer e o América-MG tropeçar, pode tomar a liderança do Coelho. O Figueirense, ainda na zona de rebaixamento, tenta acumular mais pontos para reagir contra o Goiás, amanhã, às 19h. O Criciúma já disputou a rodada, e venceu o Santa Cruz por 2 a 1, dormindo na sexta colocação.