No último dia de Jogos Comunitários de Brusque, equipes comemoraram títulos

Os Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan encerraram na última quinta-feira, 3, com a festa de mais três equipes que se consagraram campeãs no encerramento do evento. A primeira comunidade a comemorar foi o Souza Cruz que com uma campanha invicta despachou o Maluche no último jogo do handebol feminino.

A equipe finalizou com quatro vitórias em quatro jogos na competição ao vencer as rivais por 20 a 11. Na disputa do terceiro lugar, no jogo preliminar, o São Pedro venceu o Águas Claras por 18 a 4 e encerrou com o vice-campeonato. O terceiro lugar ficou com o Maluche, seguido do Águas Claras e Steffen. Pelo naipe masculino, o grande campeão foi o São Pedro que venceu o Santa Rita por 20 a 10 na finalíssima da modalidade. O terceiro lugar ficou com o Águas Claras que na decisão do bronze ganhou do Centro por 22 a 13.

Na bocha rafa vollo masculina, o campeão foi a comunidade da Rua Nova Trento, que venceu três jogos na noite para ficar com o título. O primeiro duelo foi diante do Santa Rita e acabou em 12 a 10. Posteriormente, já nas semifinais, vitória para cima do Guarani: 12 as 4. Na grande decisão, o título foi consolidado em cima do Azambuja. O placar final apontou 12 a 6 para a Rua Nova Trento, que já havia vencido também a bocha vale tudo masculina. O terceiro lugar da modalidade ficou com o Guarani, que venceu o Steffen, também por 12 a 6.

Classificação final dos Jacobs:

1º São Pedro 155

2° Águas Claras 117

3° Steffen 93

4º Maluche 86

5º São Luiz 65

6º Limeira 60

7º Dom Joaquim 57

8º Souza Cruz 56

9º Rio Branco 50

10º Santa Rita 38

11º Guarani 33

12º Centro 32

13º Rua Nova Trento 30

14º 1º de Maio 23

15º Thomaz Coelho 21

16º Azambuja 21

17º Zantão 20

18º Santa Terezinha 17

19º Volta Grande 16

20º São João 14

21º Planalto 14

22º Bateas 12

23º Paquetá 11

24º Poço Fundo 9

25º Barra de Águas Claras 6

26º Nova Brasilia 5

27º Cedrinho 2

28º Ponta Russa 0

29º Rainha 0

30º Santa Luzia 0