Noite de festa! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2025

Os campeões da 31ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep), que competiram em Brusque entre quinta-feira, 19, e domingo, 22, foram premiados na noite do último dia do evento.

Nesta edição, 193 pilotos participaram das disputas indoor, distribuídos nas categorias Gaiola Aspirado, Gaiola Turbo, Jeep Aspirado, Jeep Turbo, UTV Iniciante e UTV Pro.

Conheça os campeões

Alguns premiados não compareceram e foram representados por membros da equipe

Fotos: Bruno da Silva/O Município

Classificação das provas indoor

Jeep Turbo

1º – Diego Maia Vicente – Itapeva (SP)

2º – Silvio Ambrosi – Veranópolis (RS)

3º – Carlos O. Marques – Santana de Parnaíba (SP)

4º – Renato Gruneich – Gaspar (SC)

5º – Cleiton Stedile – Campo Largo (PR)

Jeep Aspirado

1º – Silvio Ambrosi – Veranópolis (RS)

2º – Osmar Martignago Junior – Primavera do Leste (SC)

3º – Diego Maia Vicente – Itapeva (SP)

4º – Ed Carlos O. Marques – Santana de Parnaíba (SP)

5º – Rodinei Bottega – Caxias Do Sul (RS)

Gaiola Turbo

1º – Lucas Tomasi – Brusque (SC)

2º – Valerio Pozzi Neto – Guabiruba (SC)

3º – Luiz Augusto Lehmkuhl – Ituporanga (SC)

4º – Alexander Rodrigues Wagner – Ibirama (SC)

5º – Fernando Jorge Farias – Florianópolis (SC)

Gaiola Aspirado

1º – Lucas Tomasi – Brusque (SC)

2º – Andre Kouda – Apiúna (SC)

3º – Oberdan Borhausen Kohler – Guabiruba (SC)

4º – Luis Felipe Kloss – Araucária (SC)

5º – Lucas Henrique Lang – Brusque (SC)

UTV Iniciante

1º – Kleber Pits – Rodeio (SC)

2º – Thiago Gomes Nazario – Brusque (SC)

3º – Paulo Sergio Gomes Nazario – Brusque (SC)

4º – Junior Heil – Brusque (SC)

5º – Ralf Luchtenberg – Gaspar (SC)

UTV Pro

1º – Eduardo Bianchini – Brusque (SC)

2º – Parley Fiamoncini – Rodeio (SC)

3º – Vinicius G. G. Nogueira – Limoeiro do Norte (CE)

4º – Junior Vargas – Brusque (SC)

5º – Jose Wanderlei Nogueira – Limoeiro do Norte (CE)

Classificação Desafio

Categoria Jeep

1º – Renan Seberi

2º – Strafit Junior

3º – Viviane Schoereder

4º – Lucas Della Favera

5º – Jones Graffitti

Categoria Stock

1º – Fernando Teixeira

2º – Jessiel Martins

3º – Eduardo Sanches

4º – Carlos Hingst “Xuxu”

5º – Marcelo Raça Forte

Categoria Graduados

1º – Deividi Martins

2º – Alfredo Fritzke

3º – Pedro Ziober

4º – Herick Pavin

5º – Renato Nabo

Categoria Monster

1º – Rodrigo Campos

2º – Caio Sales

3º – Ricardo Brosin

4º – Gabriel Marcon

5º – Gilvan Mendes