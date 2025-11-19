Nome preferido de Lula para o STF pode ser rejeitado em votação no Senado

Não a Messias

Aquele passarinho veio dizer que se o presidente Lula optar por Jorge Messias, advogado geral da União, que não tem reputação ilibada nem conhecimento jurídico, para ministro “supremo”, na vaga deixada por Luís Roberto Barroso, seu nome poderá ser rejeitado na sabatina do Senado. Com os votos dos três catarinenses: Esperidião Amin (PP), Jorge Seif (PL) e Ivete da Silveira (MDB). A conferir.

Urbanização descuidada

Revelação feita no 9º Congresso Catarinense de Direito Administrativo, em Florianópolis, semana passada, quando se discutiu os impactos da urbanização, os desafios enfrentados pelos municípios e o papel das instituições de controle na indução de políticas públicas: auditoria operacional feita pelo Tribunal de Contas do Estado nos planos diretores municipais, em setembro do ano passado, constatou que dos 295 municípios do Estado em 163 deles havia irregularidades. Pior que isso, 40 outros não tinham plano diretor e em 123 ele estava desatualizado. Outra auditora, agora, constatou que o número de cidades sem plano diretor já tinha caído para 22, e aquelas com planos desatualizados eram 86. Por isso que algumas cidades de SC, mesmo as mais pequenas, já tem enormes problemas de urbanismo e mobilidade, dentre outros.

Civismo

Como se sabe, por votação recente na Assembleia Legislativa, foi para as calendas o polêmico projeto que propunha mudar, ou “atualizar”, como queriam alguns, o Hino de SC. Se for levado em conta o que se viu e ouviu domingo no estádio Heriberto Hulse, quando Criciúma carimbou seu passaporte para a elite do futebol brasileiro em 2026, com todos os torcedores cantando de forma entusiasmada os versos de Horácio Nunes Pires (Quebram-se férreas cadeias….) em louvor à sua terra, a decisão se confirma como mais que acertada.

Andrea Bocelli 1

O tenor italiano Andrea Bocelli, que fará dois shows no Brasil na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira e sábado, teria, informalmente, via assessoria, entrado em contato com autoridades municipais de Florianópolis em tratativas para que o artista italiano consiga “pagar” uma dívida antiga, da qual gostaria de se livrar.

Andrea Bocelli 2

O motivo foi sua contratação, sem licitação, através da empresa Beyondpar, para um show seu no Natal de 2009, que não aconteceu. A empresa recebeu R$ 2,5 milhões — de um contrato de R$ 3 milhões — sem comprovar exclusividade para representar o artista, o que teria causado prejuízo aos cofres públicos. O então prefeito Dário Berger (PSDB), foi acionado pelo Tribunal de Contas do Estado, e absolvido pelo Tribunal de Justiça recentemente.

Luxo silencioso 1

Uma nova linguagem do luxo ganha forma entre os espigões de Balneário Camboriú. O empreendimento Auris Residenze se apresenta como o primeiro no Brasil engajado no movimento internacional chamado “luxo descalço” (barefoot luxury), que rompe com a ostentação e redefine o que significa viver bem. O primeiro edifício-árvore do Brasil, com 26 unidades e assinado pelo arquiteto italiano Marco Casamonti, do premiado estúdio Archea Associati, traduz a elegância silenciosa de uma era em que o conforto, a saúde e a autenticidade se tornam os verdadeiros símbolos de exclusividade.

Luxo silencioso 2

O empreendimento utiliza sistemas avançados de filtragem e purificação, garantindo água potável e de alta qualidade em todos os pontos do edifício, inclusive chuveiros e torneiras. Quanto à saúde respiratória dos moradores, incorpora filtros de ar de alta eficiência e sensores e detectores de CO² instalados em ambientes fechados e até nas garagens. Seu conceito envolve um paisagismo que inclui espécies nativas para integrar a natureza à fachada, seguindo a tendência da biofilia.

Violência de gênero

As Universidades do Vale do Itajaí (Univali), do Sul de SC (Unisul), do Extremo-Sul Catarinense (Unesc), da Região de Joinville (Univille) e a Fundação Universidade Regional de Blumenau (Furb), foram as primeiras a aderir ao programa do Ministério Público de SC focado no enfrentamento da violência de gênero no ambiente universitário. Entre outras ações, disponibilizarão um ponto de acesso seguro à internet para facilitar a realização de denúncias ou pedidos de orientação.

Violência

Acerca de informação, aqui, ontem, de que somente neste ano foi registrada a média de 44 casos de violência por dia letivo (6.800 no total) nas escolas estaduais, há um órgão do Estado chamado Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola (Nepre), que atua no acolhimento das vítimas de violência. Sua atuação está sendo questionada por deputados estaduais.