Nomes da nova Beira Rio de Brusque são definidos e aguardam aval da Câmara

A Prefeitura de Brusque definiu como irão se chamar as margens direita e esquerda da nova avenida Beira Rio. Além disso, foi decidido também como será o nome da ponte entre os bairros Rio Branco e Jardim Maluche.

Um projeto de lei de autoria do Executivo foi encaminhado à Câmara de Brusque e incluído para leitura na sessão desta terça-feira, 28. A nova Beira Rio foi liberada para trânsito no início da semana.

Os vereadores terão que votar para aprovar os nomes sugeridos pela prefeitura. As propostas ainda vão passar pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação.

Avenida Ernesto Werner

O trecho de 800 metros da nova Beira Rio no bairro Rio Branco se chamará Ernesto Werner. O agricultor trabalhou, durante muitos anos, na Madeireira Stoltenberg. Mais tarde, foi vigia da Tecelagem Rio Branco. Paralelo a isso, cultivava suas plantações em casa.

Além disso, a vida de Ernesto também foi dedicada à religião. Ele era católico, atuante na Paróquia Santa Catarina, de Dom Joaquim. Ernesto auxiliava nas festas da igreja como assador de churrasco.

Faleceu aos 90 anos, em janeiro de 2022, no Hospital Azambuja. Deixou filhos, netos e bisnetos. Agora, levará o nome da nova Beira Rio do Rio Branco, que é paralela à avenida Ernesto Bianchini.

Por enquanto, apenas 800 metros de avenida levarão o nome de Ernesto Werner. Isso ocorre porque a avenida está em obras de prolongamento. Em breve, o trecho com o nome do agricultor será ampliado e chegará ao bairro Dom Joaquim.

Avenida Valdir Batisti

O nome do trecho entre a ponte Rio Branco-Jardim Maluche ainda não foi enviado pela prefeitura à Câmara. Porém, o Executivo decidiu que o trecho se chamará avenida Valdir Batisti, em homenagem ao pai do vice-prefeito de Brusque e secretário de Infraestrutura Estratégica, Deco Batisti (Republicanos).

Ponte Norberto Furbringer

A nova ponte que liga os bairros Rio Branco e Jardim Maluche levará o nome de Norberto Furbringer, cujos pais foram proprietários de terras na região da ponte. Ele faleceu aos 57 anos, em 2012.

Norberto passou pelas empresas Transportes Brusque, Supermercados Archer e Fumicultura Souza Cruz. Os trabalhos na Souza Cruz o levaram para Angelina, na Grande Florianópolis, cidade em que foi vereador (com mandatos e presidente da Câmara) e secretário de Obras e de Agricultura.

Diferentes nomes da Beira Rio:

– Avenida Arno Carlos Gracher (entre ponte estaiada e ponte dos bombeiros)

– Avenida Bepe Roza (entre Apae e localidade de Emma II)

– Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira (entre ponte dos bombeiros e ponte da Bilu)

– Avenida Valdir Batisti (entre Apae e ponte Rio Branco-Jardim Maluche)

– Avenida Ernesto Werner (entre ponte Rio Branco-Jardim Maluche e empresa Irmãos Hort)

