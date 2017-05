Nosso Brusque divulgará novos horários do transporte coletivo nas próximas semanas

O Nosso Brusque promoverá a atualização dos horários de várias linhas do transporte coletivo no município. A revisão foi encerrada nesta segunda-feira, 29, mas já funciona na prática há algum tempo. A divulgação dos horários e itinerários será feita por meio do aplicativo Google Maps, site oficial e materiais gráficos no terminal urbano nas próximas semanas.

De acordo com o diretor do Nosso Brusque, Arthur Klann, as mudanças envolvem mais horários em linhas como as que passam pelo bairro Limeira e pela rua Santa Cruz. Além disso, alguns horários foram readequados, e itinerários modificados – por exemplo, na linha rua Nova Trento.

As alterações detalhadas serão informadas por meio dos canais de comunicação nos próximos dias. A previsão é que as mudanças no site e no aplicativo Google Maps já estejam disponíveis até semana que vem.

Já os cartazes que serão expostos no terminal urbano deverão ser afixados dentro de 30 dias. Segundo Klann, a empresa estuda também outra forma de divulgação, para ser entregue aos usuários do transporte coletivo.

Klann diz que as alterações já estão vigor, por isso não serão sentidas pela comunidade. Ela são motivadas, sobretudo, por demandas da população. “Estamos abertos a mudanças, e estudamos se é possível atendê-las”, afirma o diretor do consórcio.

Segundo Klann, a demanda por transporte coletivo cresceu bastante nos últimos anos após a construção de residenciais no bairro Limeira, embora o número de usuários transportados tenha caído. Com isso, o consórcio também recebeu solicitações de mais linhas e horários para a região.

No ano passado, uma atualização dos horários já havia sido promovida pelo Nosso Brusque. Na avaliação de Klann, as alterações mostram que houve avanço. É possível aumentar a cobertura no Limeira, mas tudo depende da aceitação da população e a taxa de utilização.

O diretor afirma que o consórcio recebe constantemente solicitações da população. Na medida do possível, faz testes para verificar a viabilidade logística e financeira das mudanças sugeridas, contudo, nem toda se concretizam porque não cumprem os requisitos mínimos.

Google Maps ganha importância

O Nosso Brusque tem uma parceria com o Google Maps há cerca de três anos. André Macedo, do setor de Tecnologia da Informação do Nosso Brusque, diz que a adesão ao aplicativo tem aumentado desde então porque a população tem mais acesso à internet móvel e aos smartphones.

“O público que utiliza o Maps é mais jovem”, diz Macedo. A principal vantagem do Maps é que o passageiro pode consultar o horário aproximado que o ônibus irá passar no seu ponto de ônibus. Com isso, ele também sabe quanto irá demorar para chegar ao destino final.

Klann diz que o Maps é importante e tem boa adesão por ser mais acessível, no entanto, há, ainda, uma parte dos usuários que não se acostumaram com o aplicativo. Por isso, o Nosso Brusque voltou a disponibilizar os horários em forma de tabela no site oficial, o que havia parado de fazer.

Saiba como usar o Google Maps para pegar ônibus

1 – Na barra superior da tela inicial, insira o endereço de destino.

2 – Na segunda tela, insira o endereço de partida. Na sequência, aparecerá a estimativa de tempo para o deslocamento com vários meios de transporte. Na parte superior, selecione a opção que parece um trem, que é o transporte coletivo.

3 – Quando selecionar a opção de transporte coletivo, aparecerá várias opções de itinerários, com os respectivos tempos de deslocamento. Selecione a que preferir.

4 – Aparecerão as instruções com tempo de deslocamento e horários dos ônibus na sua tela.