Nosso Vice-Governador Dr. Francisco Dall´Igna: comunista?

O fim da carreira política de Dr. Francisco Dall´Igna, quem lembra? Anos 60, padres davam aula no Seminário de Azambuja, dentre os quais Pe. Raulino Reitz; Ney B. Pereira; Afonso Guimarães; Osmar Müller e outros.

Um olhar aprofundado sobre a política local revelou a preocupação deles com o avanço da ideologia socialista, cujos adeptos pertenceriam ao partido PTB e PCB, como o famoso Dr. Dalinha, médico do Sindicato Operário, massagista do Paysandu, e eleito Deputado Estadual em 1962. O risco de invasão comunista nacional era tratado de forma discreta pelo conservador Pe. Afonso, nem tanto pelo moderninho Pe. Müller, que sonhava com Brasil socialista cristão. São 4 as reações ao comunismo em Brusque:

1) A visita de Pe. Alípio de Freitas à Brusque, acompanhado do Dep. Paulo Stuart Wright, na noite de 13 de março de 64, a proferir palestra aos operários do Sindicato. O convite partira de Dr. Dalinha e foi aprovado por Dorval Vieira- presidente. Os integrantes da JOC de foram alertados por Pe. Müller para impedirem a palestra. O tumulto exigiu força policial, instituída por um soldado e um cabo, o suficiente para acabar a confusão. A arma do guarda-costas de Alípio foi entregue ao Sindicato. No dia seguinte, Pe. Guimarães foi à Rádio Araguaia para acusá-lo de traidor, subversivo e comunista. Seu programa de rádio ‘Minutos em Família’, de 15min virou 60 de locução, e a fala saiu no ‘Município’. ‘Comunista era gente que comia criancinhas’, frase que estava na boca do brusquense.

2) Em 5 de abril, os católicos foram mobilizados no largo da ‘Figueira Joanin’, junto ao Hotel São João, hoje Archer, para procissão ao Azambuja, recitando o terço mariano. Por incrível que pareça a figueira sofreria toda sorte de ameaça, mas continuará de pé marcando os 50 anos da fundação da cidade.

3) Domingo 12 de abril, nova procissão dos escolares da Santa Terezinha para a Igreja, organizada por Pe. João da Cruz com 2 mil fieis, cujo evento foi transmitido pela Rádio Araguaia. Padre João ficou na lembrança pelos cursos de datilografia à juventude na Escola do Comércio São Luís.

4) E nas comemorações de 1º maio, Dr. Guilherme Renaux- Presidente da FIESC ocupará a tribuna do Sindicato dos Operários para enaltecê-los em não se iludirem com ideológicas contrárias ao cristianismo. Guilherme impulsionou a instalação do SENAI LAFITE em 1968, que preparava MO para a indústria têxtil. Porém, com a falta de uma política industrial, a produção se deslocará a países socialistas com menores custos.

Difícil produzir barato! Em 1926, minha avó Maria com 14 anos foi trabalhar na Espularia da Renaux, 10h diárias, salário de menor. Por isso, em 1964, rompemos com a ameaça comunista! As Forças Armadas ocuparam o poder Executivo, neutralizaram o Legislativo e anularam o Judiciário. Costa e Silva decretará o AI-2 que transformaria o golpe em ditadura.

Aí percebemos que os militares foram tão cruéis quanto os piores comunistas. E como ficou Dalinha? Em 1966, o candidato Dr. Francisco Dall´Igna, PTB de Brusque, será eleito Vice-governador do Estado na coligação com Ivo Silveira, do PSD. Mas logo cassado por causa de seu Partido Trabalhista, e ele se refugiará em Porto Alegre sem direitos constitucionais. Mas, eleito em Brusque, a Câmara o homenageará com o título de ‘Cidadão Honorário’, e a Prefeitura erguerá a ‘Praça Dr. Francisco Dall´Igna’, hoje Terminal Urbano. Cassado, a denominação virá ‘Praça do Chafariz’. Poucos lembram que foi eleito Vice-Governador do Estado de SC!