Notebook e dinheiro são furtados em loja, no Nova Brasília

Uma loja, na rodovia Antônio Heil, no Nova Brasília, foi invadida na madrugada desta quarta-feira, 21.

O proprietário relatou para a Polícia Civil que quando chegou para trabalhar percebeu que a janela estava arrombada.

Do local foi levado um notebook da marca Acer e aproximadamente R$ 250 em espécie. As câmeras de monitoramento flagraram um homem se aproximar da loja e as imagens foram entregues na delegacia.