Após rodada de estreia, clássico de Brusque tem claro favorito

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC, Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O encontro

Pela segunda rodada do Catarinense, Brusque e Carlos Renaux vão se enfrentar neste domingo no jogo mais aguardado dessa primeira fase. Pelo que mostraram nos jogos de estreia, claramente há um favorito. Mas estamos falando do futebol que prega peças. Por exemplo, ninguém imaginava que o Renaux fosse tomar gol de um time com três reservas e três titulares com 16 anos, como aconteceu ontem.

O Brusque teve uma estreia bastante honesta em Chapecó. O próprio técnico Higo Magalhães reconheceu que o time tem muito o que evoluir, mas não tem como desprezar esse pontinho trazido de Chapecó tomando sufoco no segundo tempo e jogando com três zagueiros. Alíás, esse é um dos pontos interessantes para projetarmos a sequência do quadricolor. Será que o técnico vai manter a linha de três contra o Renaux, ou vai querer ser mais ofensivo para vencer o confronto local e ficar na parte de cima da tabela?

Muita gente deve ir ao estádio para matar a curiosidade de um encontro que não acontece há mais de 20 anos e que foi seguidamente evitado pelos dois clubes, em forma de jogos-treinos ou até amistosos. É ainda começo de campeonato, mas o resultado pode dizer muito, tanto na tabela quanto no psicológico.

Decepção

A derrota do Carlos Renaux ontem foi extremamente decepcionante. O Concórdia foi a campo sem vários titulares que não foram inscritos, com apenas três jogadores no banco de reservas e três atletas de 16 anos em campo, e mesmo assim teve personalidade para vencer na estreia dentro do Augusto Bauer. O técnico Diego Corrêa não conseguiu fazer o time reagir depois de tomar o gol no primeiro tempo. Mesmo com muito mais opções, quem se organizou mais foi o Galo do Oeste, que teve a cabeça no lugar e segurou o resultado positivo. Essa derrota pode custar caro ao Vovô, que agora terá o Brusque e o Avaí pela frente, precisando vencer, e com um time que não mostrou brilho nenhum.

VAR

Todos os jogos do Campeonato Catarinense contam com arbitragem de vídeo, que funciona de uma forma diferente, com a sala funcionando em uma sede na sala da FCF, para onde os sinais são enviados. A revisão funcionou bem na confirmação do gol do Brusque em Chapecó, mas para mim falhou em dois lances de Santa Catarina x Camboriú. Penso que falta a colocação de mais duas câmeras, uma atrás de cada gol, para resolver os lances mais difíceis.

Público

Decepcionou o público de apenas 538 torcedores em Carlos Renaux x Concórdia. Será que podemos esperar bastante gente no derby de domingo?