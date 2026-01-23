Filha de policial e companheiro são assassinados dentro de casa em SC

PM-SC/Divulgação

Um casal foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, 23, em uma kitnet localizada no bairro Tapera, na região Sul da Ilha de Florianópolis.

Entre os mortos está uma mulher de 37 anos, filha de um policial militar da reserva, e seu companheiro, de 35 anos.

Segundo informações da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), os disparos ocorreram dentro do imóvel, e a corporação foi acionada após relatos de violência no local.

Ao chegar, os policiais encontraram a porta de vidro quebrada e sinais de sangue espalhados pelo quarto e pela cozinha, além de diversos estojos de munição.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) confirmou o óbito das duas vítimas ainda no local.

A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios, que apura as circunstâncias do crime.

As vítimas foram identificadas como Juselaine Brugnago dos Santos e Bruno Anjos Borges.

Conforme a PM-SC, Bruno tinha 15 passagens pela polícia, incluindo crimes como receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e ameaça. Juselaine não possuía registros criminais.