Jovem que morreu em acidente de trânsito em Brusque será sepultado no Pará

Reportagem conversou com a família dele nesta segunda-feira, 2

Otávio Timm
Rio Branco
Foto: Arquivo pessoal

O jornal O Município conversou nesta segunda-feira, 2, com familiares de Erick Soares, de 25 anos, que morreu no Hospital Azambuja após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.

Segundo a família, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento na cidade, pois as cerimônias ocorrem nesta segunda-feira em Belém, capital do Pará, onde Erick nasceu. A chegada do corpo ao município estava prevista para esta segunda-feira.

O acidente aconteceu pouco antes das 5h, na rua Ernesto Bianchini, e envolveu um carro.

Conforme relato de testemunhas, Erick foi encontrado caído sobre a motocicleta e inconsciente no momento em que as equipes de socorro foram acionadas.

Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos.

Acidente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi atendido pelo Samu e levado à unidade hospitalar em estado gravíssimo, com múltiplas lesões pelo corpo.

Após dar entrada no hospital, ele evoluiu a óbito.

Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.