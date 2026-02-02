Jovem que morreu em acidente de trânsito em Brusque será sepultado no Pará
Reportagem conversou com a família dele nesta segunda-feira, 2
O jornal O Município conversou nesta segunda-feira, 2, com familiares de Erick Soares, de 25 anos, que morreu no Hospital Azambuja após sofrer um acidente de trânsito na madrugada de quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.
Segundo a família, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento na cidade, pois as cerimônias ocorrem nesta segunda-feira em Belém, capital do Pará, onde Erick nasceu. A chegada do corpo ao município estava prevista para esta segunda-feira.
O acidente aconteceu pouco antes das 5h, na rua Ernesto Bianchini, e envolveu um carro.
Conforme relato de testemunhas, Erick foi encontrado caído sobre a motocicleta e inconsciente no momento em que as equipes de socorro foram acionadas.
Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos.
Acidente
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi atendido pelo Samu e levado à unidade hospitalar em estado gravíssimo, com múltiplas lesões pelo corpo.
Após dar entrada no hospital, ele evoluiu a óbito.
Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.