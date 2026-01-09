Notícias desse início de 2026 e o comentário do estagiário quarta série fraca do Papo de Bar

Notícia: "Jovem acompanha garota em subida no Pico Paraná na virada do ano, se perde na hora da descida e é encontrado com vida quatro dias depois"

Comentário do Estagiário: O cara conhece uma aloprada da silva e inventa de subir o pico mais alto do sul do país sem ter nenhuma experiência, sem nenhum equipamento adequado, sem nada! Se perde, movimenta policiais, bombeiros, aeronaves, drones, centenas de voluntários, vaquinhas via pix para água e mantimentos das equipes e agora vai acabar sendo mais um burro com sorte que vai ser alçado ao título de "herói"! Isso só acontece aqui no Brasil, o certo era fazer ele pagar tudo que custou para os cofres públicos essa palhaçada que ele inventou. Quanto a moça que deixou ele para trás... essa é sem comentários... esse “estilo de vida” dela ainda vai matar alguém... ou ela mesmo...

Notícia: "Morador de rua entra na Missa do Centro em Brusque e importuna crianças"

Comentário do Estagiário: O que falar dessa situação que está cada vez mais corriqueira em nossa cidade? Eu só não entendo porque um indivíduo desse não entra pra incomodar numa cancha de bocha ou num boteco ou numa academia de qualquer luta que for? De burro não tem nada, ainda bem que internaram.

Notícia: "Filho da modelo Letícia Bierkheur vai nas redes sociais justificar porque prefere ficar com o pai e não com ela"

Comentário do Estagiário: Olha, como diziam os antigos, sempre muito sábios, salvo as guardadas proporções e os devidos casos a parte, quem não gosta da mãe boa coisa não é!

Notícia: "Reveillon na praia de Carneiros na Bahia, um dos mais disputados pelos milionários do Brasil, tem aglomeração, tumulto e reclamações"

Comentário do Estagiário: Essa turma de ricos que inventou esse lugar para passar a virada do ano de uns tempos pra cá, com essa grana toda que a maioria deles tem, além de serem burros ainda deixam tudo mais caro num lugar que é tipo uma Cascanéia com a cerveja a 40 reais. Tanto lugar pra ir...

Notícia: "Moradores reclamam que não conseguiram entrar em prédio em BC porque o reconhecimento facial não estava funcionando."

Comentário do Estagiário: Rapaz, quando o reconhecimento facial do prédio na praia já não reconhece o seu rosto é porque está na hora de voltar pra casa, porque a coisa está feia, pensa no "enxume"!

Notícia: "Homem é baleado a queima roupa no bairro Azambuja em plena luz do dia, câmeras de segurança flagraram o ocorrido e imagens assustam"

Comentário do Estagiário: O que acontece faz muito tempo na Rua Azambuja é culpa exclusivamente da prefeitura, que ao longo dos anos, liberou que se transformassem salas comerciais em moradias, sem as mínimas condições de habitação e com preços baixos para abrigar pessoas com menor renda. Ainda é tempo de reverter isso, antes que piore mais do que já está, um lugar que infelizmente não condiz com o que propagandeiam da nossa cidade.

Notícia: "Venezuelanos que vivem em Brusque comemoram a queda do ditador Nicolás Maduro em frente a Fenarreco."

Comentário do Estagiário: "Os venezuelanos comemoram que o cara foi retirado do poder, mas o barba rala fedido com a camisa do MST eleitor do picanha barata e a cabelo pintado do suvaco cabeludo com arame no nariz não gostaram disso e estão protestando lá na UFSC em Floripa. Quem deve estar certo, não é mesmo?

Notícia: "Vídeos feitos com IA geram dúvidas em internautas para saber se são reais ou não."

Comentário do Estagiário: É claro que existe o vascaíno que acha que o time dele foi bem em 2025, mas não teve nada mais chato em 2025 do que os vídeos gerados por Inteligência Artificial, principalmente aqueles de velhinhos falando barbaridades e os daquela apresentadora de maiô que tem a risada de uma fumante de quatro maços de Derby por dia, uma das maiores fubanguices do país.

Notícia: "Mulher acreditava que vivia um relacionamento com o ator Brad Pitt e vai esperá-lo no aeroporto de Erechim-RS na véspera do Natal"

Comentários: Num país que tem gente que acredita que o coisa não é ladrão, isso não é de se espantar nem um pouco. Mas imagina se o Brad Pitt chega em Erechim mesmo? Fotos dele mateando com o sogro de manhã cedo na querência, fazendo um costelaço fogo de chão meio dia, matando aquele café colonial cuca pão linguiça nata e mus, dançando uma chula a noite no CTG, indo ver o pôr do sol no Guaíba e o governador exibido recebendo o astro no palácio? Bah, que loucura, Amarildo!

Notícia: "Dona Vilma, de 66 anos, marcou um encontro na praia da Enseada, em São Francisdo do Sul, com um rapaz de 32 anos e ele deu o bolo nela. Ela afirma no vídeo

que gosta de menino novo e que passou fome, sede e vontade de ir ao banheiro esperando pelo encontro."

Comentários: Grande Dona Vilma, quem é que não gosta de uma carne nova, não é mesmo? Tadinha, além de levar o bolo do cara, ainda ficou o dia todo esperando por ele passando fome. Fique atenta para na próxima não levar bolo e levar pelo menos um pão com ximia.

5 metas para 2026



– comer menos



– beber menos



– falar menos



– reclamar menos



– se estressar menos



-fazer menos PIX senão vai dar zebra com o Leão



Complicado, acho que vamos ter que deixar como está...

Puxando o Saco



O “Puxando o Saco” dessa semana vai para os aniversariantes Charlles (Lico) Zucco, Dinho Siemsen, Silvana Minella Rodrigues, Leoberto de Souza Jr (Fumaça), Marcelo Tomazoni, Ricardo José Engel, Tadeu Schlindwein, Kiko Zen, Túlio Tórmena, Diego Galassini, Luiz Henrique Hoefelmann (Luiba), Maicon Testoni, Gui Albani, João Macedo, Roger Zen, Carlos Eduardo Knihs, Alexandre Valle e Fernando Sevegnani (Janjão). Bom final de semana e que esse 2026, apesar do coisa e daquela mulher dele, seja um ano de muita prosperidade, saúde e felicidades para todos nós, se Deus quiser e ele vai querer!

Sabedoria Butecular



"Faça as pessoas discutirem o que não faz diferença nenhuma e elas nunca perceberão o que realmente está acontecendo." – George Orwell sempre atual



