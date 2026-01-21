Nudismo nas praias: em vez de melhorar segurança, governo prefere acabar com tudo

Nudismo

O nudismo, proibido desde 19 de dezembro na Praia do Pinho, em Balneário Camboriú – a primeira a ter a prática no Brasil – é o típico caso em que o poder público não soube tirar proveito de tal condição, por omissão e incompetência.

Ao invés de melhorar a segurança, optou por acabar com tudo. Equivale ao caso de um casal que flagra traição da cara metade no sofá da sua sala e resolver jogar fora o sofá.

Como somos vistos 1

Este espaço, que privilegia informação que direta ou indiretamente interessa aos 8,1 milhões de catarinenses, tenta saber ou descobrir como o restante do Brasil olha para SC, nos mais diferentes aspectos.

Um espelho disso está nos espaços destinados aos leitores dos grandes jornais, sobre assuntos abordados em reportagens ou análises. Manifestações que, evidentemente, tem que seguir regras. Mesmo assim passam opiniões que assustam.

Como somos vistos 2

No “Estadão”, o leitor Luiz Gonzaga Pereira, ao opinar sobre os fenômenos climáticos que levaram sete prefeitos de SC a assinarem decretos de situação de emergência depois que suas praias foram comidas pela erosão marinha causada pelas fortes ressacas, afirmou que “com certeza têm a ver com mudanças climáticas – que os negacionistas insistem em ignorar as evidências. Principalmente SC, "O Bolsonaristão".

CNH

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação já chegou a 323.459 condutores beneficiados, dos quais 13.230 de SC, manda dizer o Ministério dos Transportes.

Anunciada no último dia 9, a medida beneficia os motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

Periquitinho

Tramita no Judiciário catarinense ação do empresário Luciano Hang contra o ator Tuca Andrade. Pede R$ 50 mil por danos morais.

Motivo: após uma loja da Havan ser vandalizada em Petrolina (PE), o ator fez uma postagem chamando o empresário brusquense de “periquitinho patriota”.

Bandeira na segurança

Com a certeza de que a segurança pública será um dos fatores que garantirão sua reeleição, o governador Jorginho Mello é tido como um dos mais ativos nas redes sociais na temática, através de vídeos.

Um dos que tem mais visualizações é de setembro do ano passado, sobre a compra de 350 fuzis israelenses para a Polícia Civil, parecidos com os usados pelo Bope, no Rio de Janeiro, e pelo Exército dos EUA.

Um dos desafios é chegar ao número de um fuzil por policial, incluindo os agentes que trabalham em áreas como investigação e inteligência.

Reviravolta

O Conselho Nacional de Justiça decidiu que a exclusão da juíza Margani de Mello na lista tríplice para vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de SC, no final do ano passado, foi ilegal e que ela tem que ser incluída no próximo processo.

O TJ-SC a excluiu após o filho do governador Jorginho Mello, Filipe Mello, denunciá-la por excesso de ruídos durante uma madrugada no apartamento em cujo prédio, no centro de Florianópolis, o advogado é morador no andar de cima.

Na ocasião, o comandante-geral da Polícia Militar, Emerson Fernandes, enviou um ofício ao TJ-SC relatando os fatos. Na ocorrência foram mobilizados 12 e policiais militares.

Levando embora 1

Só nos últimos cinco meses, sete cidades de SC decretaram situação de emergência, depois que suas praias foram comidas pela erosão marinha causada pelas fortes ressacas.

São: Balneário Barra do Sul, Florianópolis, Itapema, Itapoá, Barra Velha, São Francisco do Sul e Garopaba.

Os decretos permitem obras emergenciais, como construir muros de pedra e colocar areia para alargar a faixa de areia.

Levando embora 2

Coincidentemente, SC foi o Estado que mais investiu no Brasil em obras de alargamento de praias na tentativa de frear o avanço do mar. Para o pesquisador Paulo Roberto Pagliosa Alves, professor de oceanografia e ecologia da UFSC, o alargamento é paliativo.

“Se lida com isso com debate público e a formulação de um plano municipal para adaptação e mitigação da mudança climática”, afirmou ao “Estadão”, alertando para o que ainda vai vir: o nível do mar está subindo e as taxas estão acelerando a cada dia.

Levando embora 3

Em Florianópolis, que tem algumas das praias mais visitadas do país, a prefeitura decretou situação de emergência no dia 8 de outubro, depois de uma forte ressaca.

Na Praia dos Ingleses, muros de 12 propriedades foram atingidos e danificados. A ressaca derrubou cinco postes de iluminação pública e avariou o sistema de drenagem de águas pluviais. A praia passou por um processo de alargamento em 2023 que custou cerca de R$ 19 milhões.

Parte da areia que havia sido colocada foi levada embora pelas correntes.