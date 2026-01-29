Polícia detalha operação que resultou na apreensão de produtos contrabandeados em Botuverá

Foto: PM/Divulgação

A Polícia Militar confirmou, na tarde desta quinta-feira, 29, novos detalhes sobre a ocorrência registrada como contrabando/descaminho na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá.

A ação resultou na apreensão de diversas mercadorias ilegais e no encaminhamento dos envolvidos à Polícia Federal.

Segundo a corporação, após informações de inteligência indicarem o transporte de produtos oriundos da região de fronteira, um veículo foi abordado e fiscalizado.

Durante a verificação, os policiais localizaram aparelhos celulares, cigarros, cigarros eletrônicos, medicamentos e outros itens eletrônicos sem comprovação legal de origem.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Polícia Federal, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis. O veículo também foi recolhido por estar relacionado à infração penal.

Pessoas detidas

Mais cedo, duas pessoas haviam sido detidas no trecho em frente à Baterias Erbs. À época, o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, informou preliminarmente que se tratava de uma ocorrência de “contrabando/descaminho”.

A abordagem ocorreu em horário de pico e chamou a atenção de quem passava pelo local, com imagens circulando nas redes sociais.