“Notícias da Lua”: divulgado trailer do curta-metragem protagonizado por brusquense autista de 11 anos

Foi divulgado o trailer do curta-metragem “Notícias da Lua”, protagonizado pelo brusquense autista Davi Burg, de 11 anos. O curta, que também conta com a participação do ator Otávio Augusto, é produzido pela Café Preto Filmes, sob a direção e roteiro de Sérgio Azevedo, também natural do município.

No curta, Davi interpretará Luã, um menino autista de 10 anos com hiperfoco em astronomia. Após a lua desaparecer misteriosamente, ele será ajudado a descobrir o que aconteceu com ela pelo personagem Astor, um velho zelador de escola apaixonado por ciências e astronomia, interpretado por Otávio Augusto.

Assista ao trailer

Escalação de Davi

A notícia da escalação foi recebida com felicidade pela família de Davi. A mãe, a jornalista Guédria Motta, recorda que uma amiga a marcou em uma publicação sobre a seleção nas redes sociais. Então, ela verificou os requisitos da busca pelo ator, que se encaixavam com o perfil do filho.

O garoto foi selecionado pelo próprio diretor Sérgio Azevedo, após testes de elenco que contaram com a participação de quase 40 meninos autistas da mesma faixa etária.

“Não delimitamos território. Recebemos e-mails do Rio de Janeiro, São Paulo e de outros estados, além de outras cidades de Santa Catarina. Selecionamos sete meninos, e seis deles fizeram o teste de elenco em 13 de junho, em Florianópolis”, detalha o cineasta.

Segundo Guédria, que também é autista, a expectativa foi um tema trabalhado durante o processo.

“A frustração é algo complexo para a pessoa autista. Então, deixamos claro que o importante era viver, aprender e ser grato pelas experiências, independentemente do resultado. Foi muito bom conversar com o diretor e fazer um novo amigo. Também foi divertido brincar com as câmeras em Florianópolis”, relata.

Na obra, o jovem brusquense contracena com o ator que é renomado nacional e internacionalmente por seus 60 anos de carreira na televisão, teatro e cinema.

Saiba mais sobre Davi e o filme aqui.

