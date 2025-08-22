 Especialistas em Faixa de Gaza aumentam em número considerável pelo Brasil afora e já ultrapassam os especialistas em urna eletrônica.

 Brusquense pesca carpa-capim de 18 quilos perto da Ponte Estaiada, afirma em rede nacional que come todos os peixes que pega no Rio Itajaí Mirim e após afirmação terá o corpo analisado minuciosamente pelos cientistas da NASA, no Cabo Canaveral.

 Preços dos aluguéis aumenta consideravelmente em Brusque e as capivaras já estão pedindo auxílio moradia na prefeitura para não serem despejadas

 Fome ou insegurança alimentar atingem 41% dos brasileiros e miojo é o macarrão mais vendido do país, segundo a Associação Brasileira de Massas.

 Caldo de cana com pastel, pão com bolinho do Corujão com laranjinha e bananada do Bohn com choco leite são eleitos a tríplice coroa do lanche das 15 horas do brusquense médio e Associação Brusquense dos Médicos de Gastrite, Azia e Má Digestão lançam nota de repúdio.

 Energia elétrica sobe de novo e empresas fabricantes de vela têm lucro recorde de vendas em todo o estado, modelo mais procurado é o da Nossa Senhora da Luz, padroeira dos boletos atrasados e das contas vencidas.

Dia do Miojo

25 de agosto é comemorado o Dia do Miojo. Você sabia que os brasileiros consomem mais de dois bilhões de pacotes de miojo por ano? Sim, o miojo é parte integrante assim como a caneta, a calculadora e o caderno, da vida estudantil de todo mundo. Quem não comeu miojo durante seu tempo de escola, faculdade? Com salsicha, com pomarola, com ovo, com queijo… enfim, miojo combina com tudo! Só não combina com uma coisa: gente magra! Aí não!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana vai pros aniversariantes meu amigo e compadre Jairo Jardel Prates (Batata) que está de aniversário hoje, Evandro de Farias (Farinha), Calinho e Marlos Muller, Egon Luiz Petruschky (Guis), Ciro Roza, Aecio Feuzer, Alexandre Eugênio Jung, Edmilson Pereira, Gise Werner Wandrey, Dona Lourdete Ramos, Sílvio Fischer da MAF, Dalila Amorim, Dirceu Luiz Cota, Dr. Célio Francisco de Camargo, Anívio Graf, Juliano Rezini, João Beuting, Claudemir Duarte (Tuta), Célio Marquez, Odirlei Dell’agnollo (Bah), Diogo Pinheiro, Ricardo Schmid, Ismael Hang, Artur Gianesini (futura promessa do futebol brusquense) e em especial para o meu amigo Murilo Moritz, da MKM Karton, nosso patrocinador do Papo de Bar, que está de aniversário neste sábado. Fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Não molha nem a samambaia pra mãe, mas se paga de defensora das florestas no Instagram. Estamos de olho!”