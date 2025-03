Nova Beira Rio de Brusque deve receber asfalto dentro de 15 dias

A nova Beira Rio de Brusque, que ligará o Jardim Maluche ao Dom Joaquim, deve receber a camada de asfalto dentro de 15 dias. A projeção é do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Deco Batisti (PL). Conforme a prefeitura, o primeiro lote está 52% concluído e deve ser liberado neste ano.

Deco afirma que a colocação do asfalto iniciará nos fundos da Igreja Calvário. O secretário relata ainda que a parte final do primeiro lote, na região da empresa Irmãos Hort, no Rio Branco, também já está preparada para receber asfalto.

“As duas partes estão bem adiantadas”, garante. “Há uma parte, na metade [do primeiro lote], que ainda falta, que não está no ritmo das demais. Mas, a princípio, começa [a asfaltar] dentro dos próximos 15 dias, se o tempo colaborar”.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: