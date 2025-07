Nova Beira Rio de Brusque deve ser liberada para trânsito com desfile no 7 de Setembro

A primeira parte da ampliação da nova Beira Rio sentido ao bairro Dom Joaquim, em Brusque, deve ser liberada para trânsito no feriado de 7 de Setembro. A intenção do governo municipal é entregar o lote 1 da obra com um desfile cívico, em alusão ao Dia da Independência.

O trecho inicial vai da região dos fundos da Igreja Calvário até a nova ponte que irá ligar os bairros Jardim Maluche e Rio Branco. De acordo com o prefeito André Vechi (PL), a abertura da nova Beira Rio ocorrerá se o clima contribuir.

Antes, o objetivo do governo era liberar os lotes 1 e 2 no dia 4 de agosto, aniversário de Brusque. O planejamento não vai se concretizar. A segunda parte da Beira Rio deve ser entregue em novembro, dentro do prazo contratual.

“Precisaremos liberar o trecho do lote 1 da nova Beira Rio antes da interdição da ponte do Pilolo, no Rio Branco, em que passará a obra. Sendo assim, ocorrerá uma diferença de dois meses entre as aberturas do lote 1 e do lote 2”, afirma Vechi.

Apesar da abertura da primeira parte da nova avenida, a cerimônia de inauguração deve acontecer somente quando o lote 2 for entregue, no final do ano.

Beira Rio até Dom Joaquim

A Beira Rio está sendo ampliada até o Dom Joaquim. A obra é dividida, neste trecho até o bairro, em três lotes. Os dois primeiros estão prestes a ser concluídos, já o terceiro ainda não passou pelo processo licitatório.

Há ainda outros dois lotes vinculados à obra da Beira Rio. O quarto fará uma ligação entre a ponte nova do Jardim Maluche-Rio Branco, conectando a avenida à rua Orides Schwartz, no bairro Guarani.

Antes da execução do lote 4, os trabalhos devem se concentrar na construção do lote 5. A tendência é que ocorra uma ampliação da Beira Rio com início na ponte João Libério Benvenutti, popular ponte da Bilu, no bairro Santa Terezinha, até a Estrada da Fazenda, no limite com Itajaí.

