Nova diretoria da Acibr toma posse, e presidente exalta pilar da entidade: “símbolo de união”
Marlon Sassi segue no comando da associação até 2027
A nova diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) tomou posse para a gestão 2025-27 nesta segunda-feira, 17, na Sociedade Santos Dumont. O empresário Marlon Sassi segue no cargo de presidente. O novo vice é José Augusto Werner, o Zeca.
O evento reuniu diversas autoridades, como os prefeitos de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), em exercício, de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), além do deputado Jerry Comper (MDB) e do senador Esperidião Amin (PP). Vereadores, autoridades de segurança, lideranças empresariais e representantes de classes também prestigiaram a posse.
No seu discurso de posse, Marlon destacou a abertura ao diálogo, a importância da união de forças públicas e privadas e também falou sobre os pleitos para o seu novo mandato, como a barragem de Botuverá, a finalização das obras do Centro de Inovação de Brusque e o aumento do efetivo policial.
“Nestes dois anos de gestão, vivemos dias intensos e transformadores. Perseguimos sonhos coletivos, abrimos portas, unimos forças e estivemos onde o desenvolvimento acontece: nas reuniões estratégicas, nas obras públicas, nos pleitos de infraestrutura, nos eventos empresariais, nas agendas com o governo municipal, estadual e federal, nas universidades, nos nossos núcleos, nos debates com a sociedade civil e com os órgãos de segurança pública, no diálogo franco com quem decide e constrói o futuro”.
Ele ainda reforçou que, nesta nova gestão, a diretoria reassume o compromisso de seguir em frente, com o mesmo espírito que guiou os antecessores e que “continuará inspirando as futuras gerações”.
“A Acibr é, antes de tudo, um símbolo de união: um espaço onde ideias diferentes se encontram e se transformam em conquistas coletivas. Aqui, o propósito empresarial caminha ao lado do compromisso social e, assim, alcançamos o desenvolvimento, verdadeiramente humano”.
O vice-presidente, Zeca Werner, afirmou que passou por várias diretorias antes de chegar ao cargo. “Estou feliz pois vou poder dar um suporte para o Marlon, para alivar um pouco o trabalho dele, que estava bem pesado”, concluiu.
Marlon Sávio Sassi – Presidente
José Augusto Werner – Vice-presidente
Taciano Pettermann – Diretor Financeiro
Denísio do Nascimento – Diretor de Projetos Especiais
Halisson Habitzreuter – Diretor de Assuntos Tecnológicos e Segurança
Altamir Antônio Schaadt – Diretor de Assuntos do Comércio
Daiane Kerli Rossano – Diretora de Núcleos e Câmaras
Alexandre Zen – Diretor de Assuntos da Indústria
Gabriel Fernando Zen – Diretor de Relações Empresariais
Jaqueline Knihs – Diretora de Assuntos de Prestação de Serviços
Fabio Luís Kormann – Diretor de Assuntos de Pequenas e Micro Empresas
Rosemari Glatz – Diretora de Assuntos de Educação e Turismo
Rita Cassia Conti – Diretora de Assuntos Legais e Governamentais
Karla Fischer Boos – Diretora de Assuntos de Comércio Exterior
Werner Gustavo Willrich – Diretor de Assuntos Ambientais e da Saúde
Maria Valzete Ludwig Walendowsky – Diretora de Assuntos do CESCBr
Ralf Maschio e Silva – Diretor de Patrimônio
Silvano João Costa – Diretor de Assuntos Comunitários
Edson Rubem Müller – Vice-presidente Territorial de Botuverá
Ivan Luiz Tridapalli – Vice-presidente Territorial de Guabiruba
Artur Eduardo Marchi – Diretor Suplente
Fernando José de Oliveira – Diretor Suplente
Juçara Darosci Benvenutti – Diretora Suplente
Sinésio Jacomossi – Conselheiro Fiscal
Thiago Fischer – Conselheiro Fiscal
Cristina Fabiana Zuqui de Souza – Conselheira Fiscal
Ademar Sapelli – Conselheiro Fiscal Suplente
Heriberto Cesar Vieira – Conselheiro Fiscal Suplente
Elizabeth Carminatti – Conselheira Fiscal Suplente
Rita Cássia Conti – RC Conti Mensageiro dos Sonhos
Ingo Fischer – Irmãos Fischer
Edemar Fischer – Irmãos Fischer
Halisson Habitzreuter – HHC Contabilidade
Arthur Eduardo Zen – Gamar Participações
André Augusto Cipriani Gomes – Batata Bistrô
Valter Floriani – Caçamba Cidade Limpa
Otto Hermann Grimm – Colégio Cônsul Carlos Renaux
Yan Eccel Lauritzen – Linha Trichê
Fellipe Jacomossi – Dinâmica Contabilidade
Eunice Francisco Furtado – Nunes Serviços Postais
César Gohr – Erenita Gohr Construtora
José Antônio Guesser Júnior – Zeca Clínica Veterinária
Ingo Fischer Júnior – Irmãos Fischer
Janete Zen – Hotel Monthez
Luciano Hausmann – Deltacem Consultoria Empresarial
Elizete de Souza Geanesine Felix – Julio Administradora de Imóveis
Gisela Gracher Stieven – Shopping Gracher
Rodrigo Lorenz Freitas – Garmisch Têxtil
Nilo Barni Júnior – NB Têxtil
Marise Westphal Hartke – Rádio Diplomata
Patrícia Conti – RC Conti
Gustavo Caetano – Sesc
Amilton Luiz Cardoso – Transamilpe
Aristides Mafra Junior – Transportadora Sete de Setembro
Antônio César de Souza – Transportes Brusville
Charles Machado – Unimed Brusque
Joaquim Zucco – Construmaq
Francine Krieger da Cunha – Nelson Importação
Carlos Sérgio Zen – ZM
Iracema Gonçalves de Paulo – Sesi Clínica
Andrea Niehues – Viacredi
Deivid Sant’ana – Dev10
Louise Dorow Caetano – Escola Sesi
Jacson Mensor – Ademicon
