Nova diretoria da Acibr toma posse, e presidente exalta pilar da entidade: “símbolo de união”

A nova diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) tomou posse para a gestão 2025-27 nesta segunda-feira, 17, na Sociedade Santos Dumont. O empresário Marlon Sassi segue no cargo de presidente. O novo vice é José Augusto Werner, o Zeca.

O evento reuniu diversas autoridades, como os prefeitos de Brusque, Deco Batisti (Republicanos), em exercício, de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), e de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), além do deputado Jerry Comper (MDB) e do senador Esperidião Amin (PP). Vereadores, autoridades de segurança, lideranças empresariais e representantes de classes também prestigiaram a posse.

No seu discurso de posse, Marlon destacou a abertura ao diálogo, a importância da união de forças públicas e privadas e também falou sobre os pleitos para o seu novo mandato, como a barragem de Botuverá, a finalização das obras do Centro de Inovação de Brusque e o aumento do efetivo policial.

“Nestes dois anos de gestão, vivemos dias intensos e transformadores. Perseguimos sonhos coletivos, abrimos portas, unimos forças e estivemos onde o desenvolvimento acontece: nas reuniões estratégicas, nas obras públicas, nos pleitos de infraestrutura, nos eventos empresariais, nas agendas com o governo municipal, estadual e federal, nas universidades, nos nossos núcleos, nos debates com a sociedade civil e com os órgãos de segurança pública, no diálogo franco com quem decide e constrói o futuro”.

Ele ainda reforçou que, nesta nova gestão, a diretoria reassume o compromisso de seguir em frente, com o mesmo espírito que guiou os antecessores e que “continuará inspirando as futuras gerações”.

“A Acibr é, antes de tudo, um símbolo de união: um espaço onde ideias diferentes se encontram e se transformam em conquistas coletivas. Aqui, o propósito empresarial caminha ao lado do compromisso social e, assim, alcançamos o desenvolvimento, verdadeiramente humano”.

O vice-presidente, Zeca Werner, afirmou que passou por várias diretorias antes de chegar ao cargo. “Estou feliz pois vou poder dar um suporte para o Marlon, para alivar um pouco o trabalho dele, que estava bem pesado”, concluiu.

Diretoria Acibr – Gestão 2025-27

Marlon Sávio Sassi – Presidente

José Augusto Werner – Vice-presidente

Taciano Pettermann – Diretor Financeiro

Denísio do Nascimento – Diretor de Projetos Especiais

Halisson Habitzreuter – Diretor de Assuntos Tecnológicos e Segurança

Altamir Antônio Schaadt – Diretor de Assuntos do Comércio

Daiane Kerli Rossano – Diretora de Núcleos e Câmaras

Alexandre Zen – Diretor de Assuntos da Indústria

Gabriel Fernando Zen – Diretor de Relações Empresariais

Jaqueline Knihs – Diretora de Assuntos de Prestação de Serviços

Fabio Luís Kormann – Diretor de Assuntos de Pequenas e Micro Empresas

Rosemari Glatz – Diretora de Assuntos de Educação e Turismo

Rita Cassia Conti – Diretora de Assuntos Legais e Governamentais

Karla Fischer Boos – Diretora de Assuntos de Comércio Exterior

Werner Gustavo Willrich – Diretor de Assuntos Ambientais e da Saúde

Maria Valzete Ludwig Walendowsky – Diretora de Assuntos do CESCBr

Ralf Maschio e Silva – Diretor de Patrimônio

Silvano João Costa – Diretor de Assuntos Comunitários

Edson Rubem Müller – Vice-presidente Territorial de Botuverá

Ivan Luiz Tridapalli – Vice-presidente Territorial de Guabiruba

Artur Eduardo Marchi – Diretor Suplente

Fernando José de Oliveira – Diretor Suplente

Juçara Darosci Benvenutti – Diretora Suplente

Conselho Fiscal – Gestão 2025-27

Sinésio Jacomossi – Conselheiro Fiscal

Thiago Fischer – Conselheiro Fiscal

Cristina Fabiana Zuqui de Souza – Conselheira Fiscal

Ademar Sapelli – Conselheiro Fiscal Suplente

Heriberto Cesar Vieira – Conselheiro Fiscal Suplente

Elizabeth Carminatti – Conselheira Fiscal Suplente

Conselho Deliberativo – Gestão 2025-27

Rita Cássia Conti – RC Conti Mensageiro dos Sonhos

Ingo Fischer – Irmãos Fischer

Edemar Fischer – Irmãos Fischer

Halisson Habitzreuter – HHC Contabilidade

Arthur Eduardo Zen – Gamar Participações

André Augusto Cipriani Gomes – Batata Bistrô

Valter Floriani – Caçamba Cidade Limpa

Otto Hermann Grimm – Colégio Cônsul Carlos Renaux

Yan Eccel Lauritzen – Linha Trichê

Fellipe Jacomossi – Dinâmica Contabilidade

Eunice Francisco Furtado – Nunes Serviços Postais

César Gohr – Erenita Gohr Construtora

José Antônio Guesser Júnior – Zeca Clínica Veterinária

Ingo Fischer Júnior – Irmãos Fischer

Janete Zen – Hotel Monthez

Luciano Hausmann – Deltacem Consultoria Empresarial

Elizete de Souza Geanesine Felix – Julio Administradora de Imóveis

Gisela Gracher Stieven – Shopping Gracher

Rodrigo Lorenz Freitas – Garmisch Têxtil

Nilo Barni Júnior – NB Têxtil

Marise Westphal Hartke – Rádio Diplomata

Patrícia Conti – RC Conti

Gustavo Caetano – Sesc

Amilton Luiz Cardoso – Transamilpe

Aristides Mafra Junior – Transportadora Sete de Setembro

Antônio César de Souza – Transportes Brusville

Charles Machado – Unimed Brusque

Joaquim Zucco – Construmaq

Francine Krieger da Cunha – Nelson Importação

Carlos Sérgio Zen – ZM

Iracema Gonçalves de Paulo – Sesi Clínica

Andrea Niehues – Viacredi

Deivid Sant’ana – Dev10

Louise Dorow Caetano – Escola Sesi

Jacson Mensor – Ademicon

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

