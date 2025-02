Nova diretoria da Ampe Brusque toma posse para biênio 2025-26 e presidente garante: “sequência do trabalho”

A nova diretoria da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Brusque (AmpeBr) tomou posse na noite desta quarta-feira, 26, no Bandeirante. O presidente da entidade, Mauro Schoening, foi reconduzido ao cargo. O vice-presidente é Silvio Cesar Gonçalves.

Os membros da diretoria exercerão suas funções durante o biênio 2025-26. Mauro relata que o novo mandato seguirá as diretrizes tomadas nos primeiros anos da gestão.

“Estamos em uma reeleição que eu coloco como ‘continuidade de uma eleição’. Vamos seguir com as nossas ações: Pronegócio, Corra por Elas, Lab Moda, os núcleos e outras. Faremos a sequência do trabalho”, garante.

A entidade atua na promoção social e econômica das micro e pequenas empresas sediadas em Brusque, Guabiruba, Nova Trento e Botuverá, com ações para incentivar o desenvolvimento das empresas associadas.

Mauro destaca a continuidade dos trabalhos junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) e Prefeitura de Brusque. “Queremos gerar emprego e renda para o nosso município”, defende.

Na segunda-feira, 24, a associação já havia realizado a assembleia geral ordinária, em que foi apresentado o relatório da gestão do exercício de 2024. Além disso, foi realizada a transmissão formal da posse para os cargos da diretoria executiva e conselhos, eleitos em 10 de dezembro.

Discursos

Logo no início do evento, os membros da nova diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo da AmpeBr receberam o termo de posse.

Douglas Junkes, vice-presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais (Fampesc), abriu os discursos e destacou as ações da entidade em prol das Ampes.

“Levamos às nossas Ampes consultorias e as demandas que vamos detectando no dia a dia dos nossos empresários. Isso tudo com o apoio enorme do Sebrae”, disse. Na mesma linha, o vice-presidente da Fampesc defendeu o associativismo.

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), lembrou da atuação da AmpeBr no município e falou sobre a consistência das atividades. “A Ampe Brusque faz um trabalho de continuidade, ano após ano”. Além disso, colocou o poder público municipal à disposição.

O deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC) citou, em discurso, os desafios para os empreendedores no Brasil. Ele também destacou que todos os grandes empresários cresceram aos poucos.

“Ser micro e pequeno empresário é o início de todo mundo. Todos começam pequenos”, analisou o deputado. “Para o pequeno, é muito mais difícil se manter e crescer”, complementou.

O parlamentar aproveitou ainda para atualizar o andamento de projetos e obras que envolvem Brusque e região, como a reforma da escola João Boos, a barragem de Botuverá, o trevo da rodovia Antônio Heil e outros.

Marcaram presença no evento também o vice-presidente regional da Fiesc no Vale do Itajaí-Mirim, Edemar Fischer; o presidente da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Marlon Sassi; a vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e da Acibr, Rita Conti; o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP); o presidente da Câmara de Brusque, Jean Dalmolin (Republicanos); o delegado-regional de Brusque, Fernando de Faveri; o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM), tenente-coronel Pedro Machado, e outras autoridades.

AmpeBr, gestão 2025-26

Diretoria executiva:

Presidente: Mauro Schoening

Vice-presidente: Silvio Cesar Gonçalves

1° secretário: Douglas Henrique Fischer

2° secretário: Samuel Rodrigo Scarpa

1° tesoureiro: Fábio Augusto Volkmann

2° tesoureiro: Paulo Roberto Lemos

Diretor do Comércio Nacional e Internacional: Carlos Alberto Grão Velloso

Diretor Administrativo, Social e de Patrimônio: Wilson Pedro Bernardi

Diretor de Serviços, Núcleos e Outros: Alessandro Tomczak

Conselho fiscal:

Presidente: Aderbal Montibeller

Conselheiros: Aparecida Leite, Ezaulino Roux Neto, Ademir José Jorge e Cledson Heil

Conselho deliberativo:

Presidente: Irajá Trindade

Conselheiros: Pierre Grotti, Amanda Haveroth Faian, Wolfgang Kurt Busching e Celton Vinícius Cervi.

