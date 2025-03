Nova diretoria e conselhos do Sinduscon são eleitos para gestão 2025-2027

O Sindicato da Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sinduscon) realizou, na última quinta-feira, 27, a eleição para a nova diretoria e conselhos da entidade. Durante todo o dia, os associados participaram do processo de votação, escolhendo a Chapa 01 para conduzir o sindicato no triênio 2025-2027.

Com a eleição, Ralf Maschio foi reconduzido à presidência do Sinduscon, tendo José Augusto Benaci como vice-presidente e Fernando José de Oliveira como diretor financeiro.

No Conselho Fiscal, os eleitos foram Fabiano Torresani, Charles Baumgartner e Rodrigo Mannrich como membros efetivos, e Alexandre Moresco como suplente. Já na Delegação Federativa, além de Ralf Maschio e Silva e José Augusto Benaci como titulares, Fernando José de Oliveira e Alexandre Moresco assumem como suplentes.

Compromisso com o setor

Reeleito para mais um mandato à frente do Sinduscon, Ralf Maschio destaca a importância da entidade para o fortalecimento do setor e o papel do associativismo na defesa dos interesses da construção civil.

“O Sinduscon tem uma trajetória consolidada e, neste ano, completa 35 anos de atuação. Isso só foi possível graças à união dos empresários e profissionais que acreditam na força do associativismo. Nosso compromisso é seguir trabalhando para representar e fortalecer o setor, promovendo avanços e defendendo pautas essenciais para o desenvolvimento da indústria da construção e do mobiliário”, afirma.

Segundo Ralf, os próximos anos serão de desafios, mas também de oportunidades para inovar e ampliar o suporte oferecido aos associados. “Queremos intensificar o diálogo com os empresários e atuar de forma estratégica para garantir um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável para o setor”, completa.

Com a nova diretoria eleita, o Sinduscon reafirma seu papel como uma entidade representativa, fortalecendo o setor da construção e do mobiliário e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

