Brusque está prestes a entrar em uma nova era da medicina com a chegada do sistema de cirurgia robótica de última geração Da Vinci ao Hospital Azambuja. A tecnologia, que já revolucionou a urologia em diversos centros do Brasil, promete maior precisão, segurança e recuperação mais rápida para os pacientes.

A expectativa é que as primeiras cirurgias sejam realizadas ainda neste mês de março, e a comunidade local já comemora a possibilidade de acesso a um tratamento mais avançado sem precisar sair da cidade.

Dr. Diogo Edele dos Santos, urologista da clínica Uroklinik, em Brusque, é membro do corpo clínico do Hospital Santa Isabel, em Blumenau e foi um dos pioneiros no uso do robô Da Vinci em Santa Catarina, tendo habilitação plena pela Sociedade Brasileira de Urologia.