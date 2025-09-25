Nova Escola Sesc começa a ser construída em Brusque; saiba detalhes da obra

Brusque irá ganhar uma nova unidade escolar do Sesc, com previsão de entrega para agosto de 2027. O anúncio oficial do início das obras foi feito nesta semana pelo presidente do Sindilojas Brusque, Marcelo Gevaerd, o diretor Fernando Walendowsky e o gerente do Sesc local, Gustavo Caetano.

O projeto, um pleito antigo da comunidade, contempla a ampliação do atendimento escolar, com a inclusão de turmas do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano). Com investimento de R$ 38 milhões, a obra teve início em agosto e está sendo erguida no terreno onde funcionava o antigo campo de futebol da instituição, ao lado da unidade atual.

A nova estrutura contará com três pavimentos e mais de 6,5 mil metros quadrados de área construída, praticamente dobrando a capacidade de atendimento da escola. Estão previstas salas de aula da Educação Infantil ao 9º ano, laboratórios de ciências e robótica, auditório para 110 pessoas, quadra poliesportiva, parques, refeitório e cozinha própria. Também haverá melhorias na mobilidade, com ampliação do estacionamento para atender à demanda das famílias.

“Estamos aqui para ver o início real dessa grande obra, que por muitos anos foi um sonho. Agora é realidade e vamos acompanhar de perto para que tudo siga no prazo. Brusque agradece ao Sesc e à Fecomércio por esse investimento que ficará como legado para as futuras gerações”, destaca o presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd.

Escola Sesc

O gerente do Sesc Brusque, Gustavo Caetano, ressalta a emoção de ver a obra sair do papel. “Eu estou há quase 22 anos na instituição e acompanhei de perto o anseio das famílias. Meus dois filhos passaram pela escola com a promessa de continuidade. E hoje, finalmente, essa conquista se torna realidade e vai permitir que as crianças sigam seus estudos aqui até o 9º ano”, afirma.

Além do ganho pedagógico, a obra reforça a presença do Sesc como referência educacional em Brusque e na região. “O projeto vai oferecer mais qualidade de ensino, novos espaços de aprendizagem e melhores condições para alunos e professores. Estamos muito felizes e temos certeza de que a comunidade vai abraçar a nova escola”, acrescenta Gustavo.

Também presente no anúncio, o diretor do Sindilojas, Fernando Walendowsky, destaca a importância do investimento. “É um pleito antigo dos pais e uma vitória para Brusque. Foram anos de ofícios e pedidos à Fecomércio, e agora vemos esse sonho se concretizar. O Sesc já é referência na nossa região, e essa nova escola será um marco no desenvolvimento da nossa cidade”, afirma.

A nova Escola Sesc em Brusque é mais uma conquista fruto da mobilização da comunidade, do Sindilojas e do Sistema Fecomércio/Sesc, que em março deste ano, entregou a unidade do Sesc em Guabiruba.

